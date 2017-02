Prisfall på klær og møbler senker inflasjonen

Saken oppdateres.

Konsumprisindeksen endte ned 0,1 prosent i januar etter å ha falt 0,5 prosent i desember, noe som reduserte årsveksten fra 3,5 prosent i desember til 2,8 prosent i januar.

Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Kjerneinflasjonen, som måler prisveksten justert for energipriser og avgiftsendringer, falt 0,5 prosent i januar, etter å ha falt 0,4 prosent i desember. Dermed senket årsveksten seg fra 2,5 prosent i desember til 2,1 prosent i januar.

I desember var det mat- og strømprisene som senket prisveksten, men i januar var det tilbud på klær og møbler som trakk prisnivået ned, ifølge SSB. Økte bensin- og dieselpriser bidro mest i andre retning. Her har prisene økt mye på grunn av de økte avgiftene fra nyttår.

– Januar er tradisjonelt preget av tilbudsaktivitet innen disse bransjene, skriver SSB om kles- og møbelprisene.

– Klesprisene falt 9,6 prosent, og det ble målt nedgang innen de fleste kategorier. Prisene på møbler og innrednings- og dekorasjonsartikler gikk ned 9,7 prosent. Skoprisene falt 6,3 prosent i samme periode, skriver SSB videre, og legger til at prisene på pakketurer er ned 4,0 prosent i januar.

– Mye lavere enn ventet



Inflasjonstallene for januar er godt under ekspertenes spådom, og særlig hvis man ser på kjerneinflasjonen.

DNB Markets ventet i forkant at konsumprisindeksen ville ende med en årsvekst på 3,1 prosent i januar, mens konsensusforventningen lå på 3,0 prosent.

Meglerhuset ventet at kjerneinflasjonen ville bli uendret i januar, med en årsvekst på 2,6 prosent. Konsensusforventningen var en økning på 0,1 prosent og en årsvekst på 2,6 prosent.

– Dette var mye lavere enn ventet og gjør det vanskeligere for Norges Bank; med lav lønns- og prisvekst, men fortsatt sterk boligprisvekst som øker faren for finansielle ubalanser, skriver analytiker Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets i en kommentar.

Lavere enn sentralbankens spådom



Analytikeren i DNB Markets påpeker at inflasjonen nå er 0,8 prosentpoeng under det Norges Bank anslo i desember.

– Februar-tallet som publiseres rett før neste rentemøte vil bli svært viktig for Norges Banks rentebeslutning i mars. Høy boligprisvekst og gjeldsoppbygging i husholdningene er fortsatt argumenter mot videre rentekutt, men sannsynligheten for at Norges Bank setter renten ned i mars har definitivt økt etter dagens tall, skriver Strøm Fjære.

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets påpekte i en kommentar i forkant av tallene fredag morgen at de ventet en kjerneinflasjon på 2,6 prosent (0,1 prosentpoeng mer enn fasit viste), og at dette var 0,3 poeng under det Norges Bank har lagt til grunn.

I desember lå kjerneinflasjonen 0,4 prosentpoeng under Norges Banks anslag, ifølge Olsen.

– Usikkerheten rundt anslaget denne gangen er knyttet til om matvareprisene har tatt seg opp igjen etter store kutt i desember (...) I februar anslår Norges Bank kjerneinflasjon på 2,5 prosent, vi tror derfor gapet snevres inn ytterligere i månedene som kommer, skriver han og legger til at inflasjonen uansett ikke står øverst på agendaen hos Norges Bank om dagen, selv om de altså styrer etter et langsiktig inflasjonsmål.

Mye dyrere drivstoff

I inflasjonsrapporten poengterer SSB at matprisene steg 0,6 prosent, etter at de har falt i de fem foregående månedene på rad.

– Det var særlig sjokolade og sukkervarer som sto bak denne økningen, som igjen skyldes oppgang etter tilbudskampanjer i desember, skriver SSB.

Den virkelig store prisøkningen for norske forbrukere kom imidlertid ikke i butikken, men ved bensinpumpen. Økningen i drivstoffprisene var nemlig den viktigste bidragsyteren oppover for konsumprisindeksen i januar.

– Prisene på bensin og autodiesel har steget gradvis de tre siste månedene med den største endringen i januar der de økte med henholdsvis 6,0 og 6,8 prosent. Prisoppgangene må blant annet sees i sammenheng med avgiftsendringer.

Som kjent så vedtok regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og KrF en økning i drivstoffavgiftene fra nyttår, en økning som førte til en offentlig avgiftskrangel i fjor høst.