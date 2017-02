To måneder før påske er matbutikkene i full gang med å fylle opp påskevarer i torg og hyller.

Freias påskeegg har allerede meldt ankomst, men i Norges tredje største dagligvarekjede blir besteselgeren ikke å finne i år.

Kommunikasjonsdirektør Mette Fossum i Rema sa nemlig dette til produsenten Mondelez gjennom E24 i 2016:

– Er ikke påskeeggene til Freia palmeoljefrie til neste påske, så kommer vi ikke lenger til å selge dette produktet.

Boikott-trusselen fra Rema i fjor er en del av kjedens ambisjon om palmeoljefritt sortiment.

Det amerikanske matvarekonsernet Mondelez International, som eier merkenavnet Freia, har nektet å bøye seg for Remas boikott-trussel, og mener palmeoljen i sjokoladeeggene er bærekraftig nok med Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)-sertifisering, og er dyrket i tråd med selskapet no-deforestation policy.

Ingen sammenheng med bestevenn-strategien Utelukkelsen må ikke forveksles med konsekvensene av den såkalte bestevenn-strategien til Rema.



Bestevenn-strategien har ført til at produkter som Hansa, Fanta og Lerum-syltetøy har mistet hylleplass nasjonalt. Produktfjerningen skyldes nye leverandøravtaler med produsenten. Dette er ikke grunnen til at Freias Påskeegg forsvinner fra Rema.



Freias påskeegg mister hylleplassen utelukkende på grunn av palmeoljeinnholdet, ifølge Rema, mens for eksempel Fanta mister hylleplass fordi leverandøren Coca-Cola ikke ble valgt som hovedleverandør av drikkevarer under fjorårets leverandørforhandlinger.



Rema skal fortsatt ha andre påskeprodukter og ordinære produkter fra Freia i kjedens sortiment, ifølge Mondelez og Rema.



– Det vi kan si er at vi fortsatt står bak vår strategi om at boikott ikke er en løsning, men at bærekraftig palmeolje er veien å gå, sier Celin Huseby, kommunikasjonsdirektør i Norden for Mondelez, til E24.

Huseby trekker også frem at Mondelez er medlem av Det norske initiativet for bærekraftig palmeolje (NISPO).

Med Freias påskeegg har Mondelez hatt én av påskesesongens bestselgere og fjorårets lokkevare under priskrigen som pressmiddel mot Rema.

Resultatet er at årets kremfylte sjokoladeegg fortsatt er blant varene med høyest palmeoljeinnhold i norsk dagligvare med en andel på rundt 20 prosent.

– Må holde vårt løfte

Miljøsjef Kaia Østbye Andresen i Rema forteller at kjeden derfor ikke har noe annet valg enn å gjennomføre boikotten.

– Rema har et godt samarbeid med Mondelez, det skal vi fortsette å ha og vi vil tilby mange av deres produkter i våre butikker. Men da vi i fjor varslet at vi ville ta ut påskeeggene dersom de ikke fjernet palmeoljen, må vi holde vårt løfte til kundene når de ikke har klart å komme i mål med dette produktet, sier hun til E24.

Rema vil ikke svare på om det da ga en bismak å kjøre priskrig på påskeeggene ned mot 16 kroner per eske i fjor, og slik sett trolig bidra til økt salg av palmeoljeproduktet.

– Verden er ikke avhengig av påskeegg

Leder Truls Gulowsen i Greenpeace håper andre kjeder følger etter Remas påskeegg-boikott, slik at produsenten forstår alvoret i å la være å droppe palmeoljen.

– Hvis ikke Mondelez klarer å erstatte palmeolje, bør de la være å produsere påskeeggene. Det er ikke sånn at verden er avhengig av påskeegg som er stappfulle av palmeolje, sier Gulowsen til E24.

– Reaksjonen fra Rema er på sin plass, og kanskje det som skal til, sier kampanjeleder og fagansvarlig for palmeolje i Regnskogfondet, Anja Lyngsmark, til E24.

Hun understreker at det ikke er palmeoljen som sådan Regnskogfondet er imot, men produksjonsmetodene.

Leder i Greenpeace Norge, Truls Gulowsen.

Palmeoljeprodukter finnes hos Rema

Rema har fortsatt matvarer med palmeolje i hyllene, som Ritz-kjeks, men tar ikke inn nye produkter som inneholder palmeolje.

Leverandørene må vise til en utfasingsplan og gjøre et forsøk på å redusere forbruket av palmeolje for å forbli i hyllene, sier miljøsjef Østbye Andresen:

– Dette gjelder også Mondelez. Sporbar og sertifisert palmeolje vil øke produksjonen av palmeolje, og er derfor noe vi kun vurderer dersom alt annet er umulig. Men sertifiseringen må være god nok og hva gjelder dette produktet (journ.anm. Freias Påskeegg) er nivået ikke godt nok for vår policy. Dette er også signalisert til Mondelez.

Hun sikter til at RSPO-sertifiseringen til palmeoljen i sjokoladeeggene ikke holder mål i miljømålestokk, og får støtte fra Lyngsmark i Regnskogfondet.

– RSPO kan ikke garantere at palmeoljen er tilvirket uten å ha ødelagt regnskog, sier hun til E24.

Huseby i Mondelez sier dette:

– Når jeg leser argumentene til blant annet Regnskogfondet, så er de svært opptatt av at palmeoljen skal tilvirkes uten å ødelegge regnskogen. Det kan virke som de har vanskelig for å oppfatte at avskogningsfri produksjon er et av våre grunnprinsipper, i kombinasjon med 100 prosent RSPO-sertifisering.

HØYT OPPE PÅ INGREDIENSLISTEN: Årets kartonger viser at Mondelez tviholder på palmeolje som nødvendig ingrediens.

– En hån mot forbrukerengasjementet

På tross av flere år med negativ oppmerksomhet og folkeaksjoner, fra blant annet Norge største blogger Sophie Elise Isachsen, har produsenten Mondelez ikke rettet oppmerksomhet mot å finne palmeolje-erstatninger til påskeeggene.

Et slikt forsøk ville nemlig være forgjeves, ifølge Mondelez. Årsaken er det høye palmeoljeinnholdet på 20 prosent. I produsentens øyne har palmeoljen «optimale» egenskaper som gjør det vanskelig å finne erstatninger uten å forringe konsistens og smak.

Mondelez har fjernet palmeoljen i andre varer, som Freias Kvikklunsj, men mener det altså er umulig å finne erstatninger til påskeeggene.

Kampanjeleder og fagansvarlig for palmeolje i Regnskogfondet, Anja Lyngsmark,

– Vi mener at palmeolje er en super ingrediens for smak, holdbarhet og konsistens, sier Huseby, som viser til at palmeoljen er 100 prosent RSPO-sertifisert og ikke skal lede til avskoging eller tap av torvmark.

Gulowsen mener Mondelez ikke kan gjemme seg bak sertifiseringsordning på palmeoljen når det ikke er forsøkt å finne erstatning.

– Skal man ta miljøansvar må man bruke stadig mindre palmeolje og den palmeoljen som brukes bør være bærekraftig. At Mondelez fortsette å produsere og ikke finner erstatninger, er et rent hån mot forbrukerengasjementet som har vært mot påskeeggene, sier han.

– Uansett hva Mondelez sier om miljøkrav, faller argumentene på stengrunn når de produserer noe som til de grader er unødvendig. Det finnes masse godteri uten palmeolje.

– Forbrukerne klager

Gulowsen peker på at flere produsenter har påstått at man må ha palmeolje i produktet, men man har likevel klart å finne erstatninger.

– Det har skjedd en revolusjon i Norge med kraftig redusert forbruk. Internasjonalt har også mange av de store aktørene blitt forpliktet til å redusere regnskogødeleggelser knyttet til sine kjøp.

Huseby i Mondelez mener miljøorganisasjonen ofte «glemmer» å fortelle forbrukerne at erstatninger til palmeolje krever atskillig større produksjonsarealer, og derfor er det ikke nødvendigvis klimagevinst fra å droppe palmeoljen.

– Erstatninger til palmeolje krever faktisk syv ganger større areal, sier hun.

Huseby er klar over at andre produsenter har klart å fjerne palmeoljen, men mener flere av erstatningene ikke har falt i smak hos kundene.

– I bransjen ser vi en del produkter som har endret innhold fra palmeolje til andre typer olje, og forbrukerne klager på at det ikke smaker det samme som tidligere, sier hun til E24.

Palmeolje ut av Nidars påskeegg

Celin Huseby, Nordisk kommunikasjonssjef i Mondelez.

I flere år har palmeoljenekt-trusselen fra Rema hengt over dagligvareleverandørene. I 2014 kunne VG melde at en rekke av de store produsentene i Norge og verden er blitt nektet i døren til Rema-sjef Ole Robert Reitan.

De fleste produsentene har faset ut palmeoljen eller byttet leverandør for å sikre fortsatt plass i hyllene.

Det gjelder blant annet Orkla, som fører Nidars påskeegg. Disse inneholdt tidligere palmeolje. Kundene har ikke gitt lyd om at produktet smaker verre etter palmeoljen forsvant i 2016, ifølge Robert Rønning i Orkla Confectionery & Snacks.- Påskeeggene fikk vi mange positive kommentarer på, sier han til E24.

Mondelez mener produktene til Nidar og Freia ikke er sammenlignbare, blant annet fordi konsistensen til påskeeggene til Freia er så luftig at man kan spise produktet med skje.

– Man kan ikke sammenligne Freia påskeegg med et annet ulikt produkt, det blir som å sammenligne epler og pærer, sier Huseby.