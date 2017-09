De siste 18 månedene har renten ligget på rekordlave 0,5 prosent.

Torsdag holdt styret i Norges Bank renten uendret for niende gang på rad.

Avgjørelsen var ventet av de fleste analytikere som følger Norges Bank og pengepolitikken.

Sentralbanksjef Øystein Olsen presenterer beslutningen i en pressekonferanse klokken 10.30. Du kan se pressekonferansen i ruten over.

Det som er nytt denne gang er at styret i Norges Bank venter en noe tidligere renteøkning enn den hadde sett for seg tidligere. I juni sa banken at den ventet en heving i 2019. Men den vil fortsatt gå sakte frem.

«Usikkerheten om virkningene av pengepolitikken taler for å gå varsomt frem, også når det blir aktuelt å heve styringsrenten», skriver banken i en melding.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Banken sier at folks tillit til økonomien og vekst i forbruket kan være tegn på et stemningsskifte, og kan bidra til høyere vekst enn ventet.

«På den annen side er det en risiko for at veksten dempes av at boliginvesteringene avtar mer enn lagt til grunn eller at den ventede oppgangen i foretaksinvesteringene blir mer forsiktig enn forutsatt», skriver banken.

– Mer positivt bilde

– De viser til en boligrisiko, og formuleringen de bruker ligner en del på den de kom med sist. Usikkerheten til boligmarkedet er jo ikke ny, påpeker DNB Markets-analytiker Jeanette Strøm Fjære.

– Samtidig hever de rentebanen noe på lang sikt. De indikerer en tidligere renteheving enn de har gjort tidligere, og tegner dermed et noe mer positivt bilde totalt sett, fortsetter Fjære.

Nordea Markets sier at banken løfter rentebanen slik at det er priset inn en full renteøkning i tredje kvartal 2019, noe som var priset inn i fjerde kvartal 2019 etter bankens forrige møte i juni.

– Rentebanen økes mer enn vi hadde ventet, skriver Nordea-analytiker Erik Bruce i en kommentar.

Les mer: Norges Bank tror på nær nullvekst i boligprisene

Seks år uten renteøkning

Vi må helt tilbake til mai 2011 for å finne forrige renteheving.

Noen få analytikere tror at den første renteøkningen bare er noen måneder unna, men de fleste venter at den kommer først mot slutten av 2018 eller en gang i 2019.

Hvis de får rett, så er Norges Bank inne i den lengste perioden med stabile renter på mange tiår (se faktaboks).

Den lengste perioden med stabile renter de siste årene var da renten lå på 1,5 prosent i hele 16 rentemøter på rad i perioden 2012-2014.

Perioder med stabil rente: Renten ble holdt i ro på 1,5 prosent i hele 16 rentemøter på rad mellom 2012 og 2014, før et kutt i desember 2014



Renten lå stabilt på 2,0 prosent i syv rentemøter på rad mellom 2010 og 2011



Renten var uendret på 1,75 prosent i 11 rentemøter på rad i 2004 til 2005



Renten ble holdt på 7,0 prosent i ro i åtte rentemøter på rad i 2000 til 2001



Renten lå i ro på 9,0 prosent i syv rentemøter på rad i 1992 til 1993



Renten på lang sikt

Årsakene til at renten i Norge er rekordlav er særlig at de store sentralbankene har holdt renten på rundt null og i tillegg stimulert økonomien gjennom ukonvensjonelle metoder som sammenlignes med å trykke penger.

Norges Bank har også holdt renten lav for å gjøre det billigere for bedrifter og private å låne penger og holde hjulene gående i en krevende periode for norsk økonomi, med lavere oljeaktivitet grunnet lav oljepris.

Prisveksten i Norge har avtatt i det siste, og kjerneinflasjonen lå på kun 0,9 prosent i august. Det er godt under sentralbankens mål om å holde prisstigningen på rundt 2,5 prosent.

Dette tror ekspertene om renten fremover: