Norges Bank holder renten uendret

Det er det syvende rentemøtet på rad at sentralbanken holder renten uendret.

Siste endring skjedde i mars i fjor, da renten ble kuttet fra 0,75 prosent til dagens nivå på 0,5 prosent.

Siden den gang har pilene begynt å peke i riktig retning for norsk økonomi, og oljeprisen har steget.



– Utsiktene og risikobildet for norsk økonomi synes ikke vesentlig endret siden forrige pengepolitiske rapport. Derfor holder vi styringsrenten uendret ved dette møtet, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i pressemeldingen hvor beslutningen offentliggjøres.



Ved dette møtet blir det ikke presentert nye økonomiske prognoser eller nye utsikter for renteutviklingen, den såkalte rentebanen.

Dette sier Norges Bank - I Pengepolitisk rapport 1/17, som ble publisert 16. mars i år, var hovedstyrets vurdering at det fortsatt var behov for en ekspansiv pengepolitikk. Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi ble vurdert å være under et normalt nivå, og prisveksten var ventet å bli mellom 1 og 2 prosent de neste årene. Hovedstyret mente at styringsrenten mest sannsynlig ville bli liggende på 0,5 prosent den nærmeste tiden. - Tolvmånedersveksten i konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) var 1,7 prosent i mars, om lag som ventet i forrige pengepolitiske rapport. Den registrerte arbeidsledigheten har avtatt og er lavere enn anslått. Kronekursen har svekket seg, mens forventede pengemarkedsrenter hos handelspartnerne har falt.

Svakere inflasjon



Hovedstyret i Norges Bank ser på flere faktorer når det setter renten, inkludert prisvekst, utviklingen i kronen og situasjonen i boligmarkedet.

Kjerneinflasjonen har vist en nedadgående trend og var i mars på 1,7 prosent mot ett år tidligere.

Svakere prisvekst taler for et rentekutt, for å øke aktiviteten i økonomien, men analytikerne mener ikke inflasjonen ligger på et nivå som per i dag forsvarer et slik grep.

Styringsrenten skal settes med sikte på at inflasjonen er nær 2,5 prosent over tid uten at det oppstår for store svingninger i produksjon og sysselsetting.

Den siste tiden har også kronen svekket seg kraftig, noe som har fått analytikerne til å klø seg i hodet.

Boligprisvekst



Samtidig har boligprisene økt kraftig det siste året, noe også sentralbanksjef Øystein Olsen har trukket frem som en bekymring.

Selv om årsveksten i boligprisene har avtatt litt i 2017, og finansminister Siv Jensen har strammet til boliglånskravene, tikket gjeldsveksten til husholdningene slik den måles av SSB litt opp i mars.

Meldingen fra sentralbanksjef Øystein Olsen har ved de siste møtene vært at styringsrenten trolig blir liggende på dagens nivå i tiden fremover.