Da den norske nøkkelrenten Nibor steg gjennom fjoråret medførte det at mange lånekunder fikk dyrere lån.

Den gjennomgående begrunnelsen for høyere boliglånsrente var den gang at prisen på penger var gått opp.

Nibor - også kalt pengemarkedsrenten - er nemlig det bankene tar betalt for å låne penger av hverandre. Med andre ord en viktig faktor i «prisen på penger».

Enkelt sagt: Blir Nibor-renten høy, blir boliglånet ditt dyrere - fordi det har blitt dyrere for banken å skaffe penger.

Pengemarkedsrenten med tre måneders løpetid steg gjennom 2016, til en topp på 1,21 prosent i desember.

Men deretter har hele oppgangen, pluss litt til, blitt reversert.

Torsdag ble renten notert til 0,88 prosent, som er det laveste noensinne.



Men rentenedgangen har ikke utløst noen rentekutt fra bankene.

Foreløpig.

– Kan se rentekutt



Økonomiprofessor Knut Anton Mork utelukker ikke at det kan komme kutt, men peker også på andre forhold som er viktige når bankene setter renten.

Selv om boliglånene har gått opp når Nibor har steget, synes det altså ikke å være automatikk i at lånet ditt blir billigere når pengemarkedsrenten faller.

– Konkurransen mellom bankene spiller alltid inn. Det kan være at noen banker begynner å se muligheter for å lokke til seg kunder. Jeg ser ikke bort fra muligheten for at vi kan se noe rentekutt fra enkelte banker, og kanskje andre vil følge etter, sier Mork til E24.

(saken fortsetter under)



RENTEREKORD: Aldri har den norske pengemarkedsrenten vært lavere. Professor Knut Anton Mork utelukker ikke at det kan utløse rentekutt fra noen banker.

– Men det er så små bevegelser i pengemarkedsrenten at det ikke er opplagt at dette skal skje, legger han til.

Bevegelsene skyldes internasjonale forhold, og i tillegg har likviditeten i det norske markedet, altså hvor lett det er for aktørene å kjøpe eller selge kroner, spilt inn på den norske pengemarkedsrenten.

Dårlig dollarlikviditet og høyere dollarrenter, mye som følge av pengemarkedsreform i USA og årsskifteeffekt, bidro til renteoppgangen i 2016. Etter nyttår har imidlertid disse effektene blitt reversert.

Fordi Norge ikke har et eget Nibor-marked, men avregner renten fra dollarrenter, kan utslag i dollarrenter smitte over til Norge.

Sjeføkonom Frank Jullum i meglerhuset til Danske Bank tror nedgangen i pengemarkedsrenten etter nyttår heller hindrer at bankene øker utlånsrentene videre.

– Hadde renten (pengemarkedsrenten) blitt liggende der den lå før jul tror jeg vi hadde sett renteoppgang. Nedgangen i Nibor-renten vil nok i større rad hindre at renten blir satt opp enn at det gir noe rentekutt, sier han.

Regnet med normalisering



– Det er både et globalt fenomen og et norsk fenomen, sier Jullum om driverne i rentebevegelsen.

Han peker på at prisen for å veksle fra dollar til euro og fra dollar til norske kroner ble høyere på slutten av året, noe som trakk opp renten, samtidig som det var lite kroner tilgjengelig – en likviditetseffekt.

– Vi regnet med at dette kom til å normaliseres. Det vi har sett er at det både er årsskifte- og kvartalsskifteffekter som er sterkere enn tidligere. Det har med nye reguleringsregimer å gjøre.

– Nå er dollarlikviditeten mer rikelig igjen – det globale fenomenet, og så er det bra med likviditet i det norske markedet i øyeblikket. Det venter vi vil fortsette frem mot sommeren, sier Jullum.

saken fortsetter under

RENTEFALL: Pengemarkedsrenten Nibor med tre måneders løpetid har falt til det laveste noensinne.

Ny normal for renten



Danske Bank Markets ser for seg at den norske pengemarkedsrenten vil ligge rundt dagens nivå, mellom 0,9 og 0,95 prosent, en periode fremover.

– Det er det vi har snakket om er det nye normale nivået på Nibor, rundt 40 punkter (40 basispunkter, som er 0,4 prosentpoeng) over styringsrenten.

– Vi har kommet ut av en unormal situasjon og er på vei inn i en normal situasjon, sier Jullum.

Han sikter til at det store gapet mellom Norges Banks styringsrente og pengemarkedsrenten har krympet, fra over 0,7 prosentpoeng på det høyeste i desember til nå rundt 0,4 prosentpoeng.

– Før sa vi at rundt 20 punkter var normalt, men nå gjør reguleringer og slike ting at vi snakker om 40–45 som det nye normalpåslaget på Nibor-renten. Der er vi egentlig nå, sier sjeføkonomen.