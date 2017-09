Saken oppdateres.

Den russiske sentralbanken satte fredag ettermiddag ned renten 0,5 prosent til 8,5 prosent. Dette er 11. gang siden starten av 2015 sentralbanken setter ned renten.

På forhånd ventet «alle» at renten ville bli kuttet ytterligere. Russlands sentralbank gikk allerede under det forrige rentekuttet i juni og sa det var rom for ytterligere kutt i andre halvår.

Den russiske sentralbanken skriver i en pressemelding at de holder mulighetene åpne for ytterligere rentekutt de kommende to kvartalene.

Danske Bank skrev i en rapport torsdag at de forventer ytterligere kutt i løpet av året. Ved utgangen av året mener banken at den russiske renten vil være på 8 prosent.

Banken forventer renten vil være på 7 prosent i slutten av 2018.

Ustabil økonomi

Russiske rentekutt har blitt svært vanlig de siste årene. Siden rentetoppen i 2015, da rentene var på 17 prosent, har fallet vært markant.

De to siste årene har rentene i landet falt 8 prosent etter dagens rentekutt. Det siste året alene har rentene falt to prosent.

Rentekuttene kommer etter sentralbanken i mars sa det var en risiko for at man ikke ville nå inflasjonsmålet på 4 prosent.

I en nylig uttalelse fra sentralbanken kom det frem at inflasjonen så langt i år er på 3,3 prosent, noe som altså er langt under 4 prosent-målet. Så lav har aldri landets inflasjon vært etter Sovjets falt.

Sentralbanken skriver i pressemeldingen at de forventer at BNP vil vokse med opptil 2,2 prosent i 2017, dette er noe høyere enn de tidligere prognosene på 1,3-1,8 prosent.