Russland og Saudi-Arabia har blitt enige om at de Opec-ledede kuttene i verdens oljeproduksjon skal forlenges fra midten av inneværende år til mars neste år.

Det opplyser de to landenes oljeministere mandag, ifølge Reuters.

Oljekartellet OPEC, Russland og en rekke andre oljeproduserende land ble i fjor enige om å kutte produksjonen i et forsøk på å løfte oljeprisen.

I utgangspunktet skulle kuttene vare fram til i sommer.

– Alt som behøves



Opec har nytt toppmøte 25. mai der en forlengelse av begrensningene i kartellets oljeproduksjon står på agendaen.

– De to ministrene er enige om å gjøre alt som behøves for å oppnå den ønskede stabiliseringen av markedet og redusere kommersielle oljelagrene til deres fem års gjennomsnittlige nivå, så vel som å understreke viljen til oljeprodusentene om å sikre stabilitet i markedet, heter det i den felles uttalelsen, ifølge Reuters.

Uttalelsen førte til at brentolje fra Nordsjøen spratt opp fra nivået mellom 50,85 og 50,90 dollar per fat til 51,55 dollar i sekstiden.

PRISHOPP: Slik reagerte oljeprisen på kutt-uttalelsen.

Russland er verdens største oljeprodusent, mens Saudi-Arabia er verdens største oljeeksportør. Til sammen har de en produksjonskapasitet på rundt 20 millioner fat per dag, noe som tilsvarer om lag en femtedel av verdens samlede daglige oljeforbruk.

Den nåværende Opec-avtalen om produksjonsbegrensninger, hvor også Russland er med på avtalen, innebærer en reduksjon i produksjonskvotene på nesten 1,8 millioner fat per dag i første halvår, ifølge Reuters.

Avtalen, som ble inngått like før jul, førte til at brentolje fra Nordsjøen steg til rundt 55 dollar og stort sett har holdt seg over 50 dollar inntil den tidligere i mai falt under 50 dollar for en periode.

Fortsatt høye lagre



Til tross for Opecs produksjonsbegrensninger holder oljelagrene, spesielt i USA, seg høye. Det er også tegn til at amerikansk oljeproduksjon stiger.

Saudi-Arabias oljeminister Khalid al-Falih sa på en felles pressekonferanse sammen med sin russiske kollega Alexander Novak at den eksisterende kuttavtalen ikke vil føre til den ønskede reduksjonen i oljelagrene innen utgangen av juni, ifølge Bloomberg.

– Derfor har vi kommet til den konklusjonen at det trolig er bedre å avslutte avtalen ved utgangen av første kvartal 2018, sa han.

Novak sa at det er vært konsultasjoner med andre Opec-land i forkant av nattens uttalelser.

– Foreløpige konsultasjoner viser at alle har forpliktet seg til produksjonskutt-avtalen og ingen land er villig til å avslutte avtalen. Jeg ser ingen grunn for at noe land skulle ønske å slutte, sa Novak, ifølge Bloomberg.