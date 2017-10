Saudi-Arabia vil bygge ny gigantby til 4.000 milliarder

Byen skal ligge langs Rødehavet, og vil være et ledd i en Saudi-Arabias storstilte modernisering. Byprosjektet som har fått navnet «NEOM», skal støttes med mer enn 500 milliarder dollar fra regjeringen, tilsvarende drøyt 4.000 milliarder kroner.

Det er til sammenligning rundt halvparten av verdien til det norske oljefondet.

Byen skal være en del av en «ny generasjon» byer, opplyser kronprins Mohammed bin Salman, ifølge Bloomberg. Strømmen skal komme fra fornybare energikilder, og det skal ikke være rom for «noe tradisjonelt», uten at det spesifiseres nærmere hva det innebærer.

Den ambisiøse planen inkluderer også en bro som skal gå tvers over Rødehavet til Egypt, og som dermed vil koble Saudi-Arabia sammen med hele det afrikanske kontintent på en ny måte.

– Ikke for konvensjonelle folk, eller selskaper



Klaus Kleinfeld, tidligere styreleder og administrerende direktør i Siemens, er hyret inn for å lede utviklingen av det ambisiøse prosjektet. Samtidig har Softbanks Vision Fund skrevet under på en avtale om å kjøpe en «signifikant» andel i det statskontrollerte energiselskapet Saudi Electricity Co., som skal forsyne den nye byen med strøm.

Ifølge CNBC skal byen satse på næringer som bioteknologi, mat, avansert industri og underholdning. Kronprins Salman mener «folk med visjoner» vil se mulighetene en slik by kan gi.

– Dette stedet er ikke for konvensjonelle folk eller konvensjonelle selskaper, dette stedet vil være for verdens drømmere, sa kronprisen under en konferanse på tirsdag.

3D-VISNING: Fremtidsbyen «Neom» ble vist frem på en utstilling i Riyadh i Saudi-Arabia denne uken.

– Den sterke politiske viljen og ønsket til nasjonen - alle disse faktorene er der for å lage noe stort i Saudi-Arabia, sa han.

Enorm børsnotering



Det svært rike landet har slitt med fallende inntekter i en periode med lavere oljepriser enn tidligere. Med dette bakteppet har kronprinsen lansert en rekke økonomiske og sosiale reformer for å modernisere kongeriket.

Dette omfatter også børsnoteringen av Saudi Aramco, verdens største oljeselskap. Regjeringen ønsker å selge 5 prosent av aksjene i selskapet, og satser på at dette, sammen med andre privatiseringstiltak, kan bringe inn 300 milliarder dollar til statskassen, ifølge CNBC.

