Siv Jensen: – Budsjettet er tilpasset en ny virkelighet

Jensen møtte et samlet norsk pressekorps utenfor sin bolig i Oslo for å svare på noen få spørsmål på vei til kontoret på Stortinget før statsbudsjettet legges frem klokken 10.00.

– Jeg gleder meg veldig, da dette er et budsjett med gode nyheter. Ledigheten i Norge går ned og veksten i økonomien går opp så dette blir bra, sier Jensen til pressen.

Ministeren mener det nye budsjettet er tilpasset en ny norsk virkelighet, og antyder at de bruker mindre penger på å stimulere Norsk økonomi og norske bedrifter.

– Vi gir mindre gass i dette budsjettet fordi det går bedre med norske bedrifter, sier Jensen.

Det er på forhånd kommet en rekke lekkasjer om hva vi kan forvente oss.

Her er E24s liste med alle lekkasjene: Alt ifra ny elbilavgifter, mer penger til forsvaret og mindre skatt til de rikeste, den såkalte «Støre-rabatten».

Tror budsjettet går gjennom

Jensen var klar på at hun hadde fått gode signaler fra både KrF og Venstre på at budsjettet kommer til å få støtte i Stortinget.

– Sjansene for at statsbudsjettet går gjennom er gode, sa Jensen til pressekorpset.

Etter noen få spørsmål måtte Jensen med sitt følge presse seg gjennom pressekorpset for å komme seg til Stortinget før fremleggelsen av budsjettet starter om noen timer.

