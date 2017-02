Økonom om kraftig sparefall: – Det beste som kunne skje for norsk økonomi

Nordmenns sparing har lenge ligget i en stigende trend, men utviklingen snudde brått på tampen av 2015.

Siden den gang har sparingen målt som andel av inntektene blitt halvert, og var i tredje kvartal i fjor på det laveste nivået siden 2012, ifølge tall fra SSB.

Det skyldes først og fremst to forhold, mener økonomer:

● Nordmenn fikk reelt sett mindre å rutte med i 2016, mye som følge av at lav lønnsvekst ble mer enn spist opp av kraftig prisvekst. Ifølge TBU (Teknisk beregningsutvalg) falt realdisponibel inntekt for norske husholdninger med 2 prosent fra 2015.

● Samtidig var det en svak vekst i konsumet, altså kjøpene av varer og tjenester. Kort sagt gir lavere inntekt, men økt forbruk, mindre rom for sparing og spareraten faller.

– Det beste som kunne skje



– I Norge har det nok vært en tilpasning til inntektsnivået det siste året. I fjor var det negativ reallønnsvekst i Norge, for første gang siden 70-eller 80-tallet, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank til E24.

Han sier at det først og fremst slår ut i lavere sparerate, ikke lavere forbruk.

– Folk holder oppe forbruksveksten ved å bruke av oppsparte midler og øke opplåningen. Når du får svingninger i inntekten som følge av høyere inflasjon og lavere lønnsvekst så opprettholder husholdningene forbruket ved å justere sparingen opp og ned.

SPARER MINDRE: Andelen av disponibel inntekt som går til sparing (spareraten), har falt fra et høy nivå på over 12 prosent til under seks prosent, ifølge SSB-tall.

Selv om det ikke er bærekraftig at spareraten faller over tid, fordi man kan ikke bruke mer enn man tjener til evig tid, mener seniorøkonom Øystein Børsum i Swedbank at det kraftige sparefallet var et lykketreff for norsk økonomi.

– Dette er det beste som kunne skje for norsk økonomi i 2016, sier han til E24.

– Hvis husholdningene skulle satt tæring etter næring måtte de ha strammet kraftig til i pengebruken. Hadde de strammet kraftig til ville det fått store ringvirkninger og nedturen i norsk økonomi hadde blitt mye dypere, utdyper Børsum.

Fryktet smitteeffekt fra oljenedturen



Han påpeker at nettopp en slik effekt var det økonomene fryktet da oljenedturen traff norsk økonomi.

– Vi var engstelige for at folk skulle bli veldig forsiktige og gjøre nedturen enda verre. Dette var grunnen til at vi alle ventet at oljenedturen skulle bli mye verre ved at den smittet over på resten av økonomien. Det gjorde den ikke. Husholdningene har bygget bro over en relativt kortsiktig nedtur. Det har vært veldig rasjonelt og veldig gunstig for norsk økonomi, sier Swedbank-økonomen.

Den oppfatningen deler Jullum i Danske Bank.

– For økonomien er det veldig bra, for det betyr at du ikke får ringvirkninger via varehandelen og konkurser som kan gi makroøkonomiske effekter.

Jullum sammenligner situasjonen med forrige gang det var oljeprissjokk, i 1986.

Sjeføkonom i Danske Bank, Frank Jullum

– Litt av grunnen til at vi fikk bankkrise var en kraftig nedgang i husholdningenes disponible inntekt som slo kraftig ut i forbruket. Fra veldig høy forbruksvekst i jappetiden midt på 80-tallet fikk man kraftig innstramming i realrenter og så videre, som ga betydelig svekkelse i kjøpekraften. Det slo rett ut i lavere forbruk og da gikk butikkene konkurs, kjøpesentrene gikk over ende og så måtte bankene ta tap og så fikk du bankkrise.

– Guffent risikobilde

Sjeføkonom Jan l. Andreassen i Eika-gruppen lar seg derimot bekymre av sparefallet.

– Man sparer både mindre enn det man gjorde før og mer av sparingen er i bolig, som har gått galt for oss tidligere. Det gjøres i tro og håp om at boligprisene skal stige, men hvis boligprisene skulle falle er vi mye mer sårbare nå med de nye sparetallene enn vi var for et år eller to siden. Fallpotensialet for bolig er større, sier han.

– Det du får er et litt guffent risikobilde der folk sparer mindre med god samvittighet fordi boligene er blitt mer verdt, mener Eika-økonomen.

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika-gruppen.

Børsum sier det er et spørsmål om de finansielle bufferne er gode nok.

– Siden boligprisene har steget kan man ta opp ekstra lån på bolig for å finansiere andre ting. Det er ikke spesielt betryggende at boligprisene har kommet så høyt som de har. Hvis boligprisene skulle falle, øker faren for at sparingen økes og husholdningene må stramme til.

Men med utsikter til at lønnsveksten tar seg litt opp, samtidig som inflasjonen ikke lenger er like høy, tror Jullum at den negative spareutviklingen stopper. Han ser for seg at sparingen som andel av inntekt, spareraten, kommer opp fra rundt seks prosent til et sted mellom syv-åtte prosent.

- Hvis du ser en trend der fallet i sparerate fortsetter er det grunn til å rope varsku. Men jeg tror det skyldes at man prøver å glatte ut forbruket i et år der inntektsveksten var svak, og at spareraten vil øke når inntektsveksten kommer tilbake, sier Jullum.