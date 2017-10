Nok en måned med fall i detaljomsetningen

Detaljomsetningsindeksen fra Statistisk sentralbyrå (SSB) falt med 0,8 prosent fra august til september.

Det er spesielt salget på bensinstasjonene, og salg av klær og sko og byggevarer, som bidro til nedgangen, skriver SSB i en pressemelding.

På den andre siden var det en økning i omsetningen på dagligvarer, og salg av mat og drikke i spesialforretninger.

– Det er svakere enn forventet. Og det kommer etter en måned med fall. Da er det grunn til å følge litt ekstra godt med på om denne trenden fortsetter, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets til E24.

Hopper



I august falt detaljomsetningen med 0,6 prosent, og i juli viste statistikken en oppgang på 0,4 prosent fra juni. DNB Markets forventet på forhånd en økning på 0,2 prosent i september, på grunn av fallende arbeidsledighet og vekst i antall nye jobber.

Haugland forklarer at detaljomsetningen hopper en del.

– Vi hadde et sterkt første halvår, så om det nå blir litt svakere, er det ikke grunn til bekymring ennå. Vi har sett før at den får et løft, flater ut og så får et løft igjen. Vi ser på forbrukertilliten at forbrukere ikke skal ha blitt skremt av boligprisfallet, men det er alltids en risiko for at det går utover kjøpelysten. Da kan det være dårlig nytt for norsk økonomi, sier Haugland, og legger til at det likevel er for tidlig å konkludere med at det er dette som har skjedd ennå.

Hun ser for eksempel at det er logisk at det er fall i omsetningen av byggevarer når boligmarkedet går saktere.

Julegaver



Den langsiktige trenden i detaljomsetningsindeksen viser en stigning siden samme tid i fjor, men har de siste månedene flatet ut. Indeksen viser en økning på 2,5 prosent i perioden juli til september 2017 sammenlignet med samme periode i 2016.

En undersøkelse gjort av Respons Analyse for DNB viser at nordmenn planlegger å bruke mindre under julehandelen i 2017 enn de gjorde i 2016.

– Det blir spennende å se om dette blir som de planlegger. Om det gjør det, er det ting som peker i retning av at vi ikke skal følge etter andre land i å få opp renten med det første. Da kan det heller være aktuelt å diskutere kutt. Men vi er ikke helt der ennå, sier Haugland.