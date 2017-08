Saken oppdateres.

Brutto nasjonalprodukt for Fastlands-Norge økte med 0,7 prosent i andre kvartal, justert for sesongvariasjoner.

Det viser nasjonalregnskapet som Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjorde torsdag morgen.

SSB justerer samtidig opp veksten for første kvartal fra 0,6 prosent til 0,7 prosent.

Man må tilbake til andre halvår av 2013 for å finne en lignende veksttakt i norsk økonomi. Den gang hadde man to kvartaler med vekst på henholdsvis 0,8 og 1 prosent.

Det var på forhånd ventet at den solide veksten fra 1. kvartal skulle fortsette også i 2. kvartal. Norges Banks estimat var en vekst på 0,6 prosent, noe som også var konsensus og Nordeas anslag. DNB og Handelsbanken ventet en vekst på 0,7 prosent.

Også årsveksten i 2015 og 2016 oppjusteres av SSB til henholdsvis 1,4 og 1 prosent.

Vekst i industrien



SSB skriver at det i hovedsak var bygge- og anleggsvirksomhet som trakk opp også i dette kvartalet, etter jevn og sterk vekst siden første kvartal 2016. Også i kraftforsyning økte aktiviteten, mens den gikk litt ned i tradisjonelt fiske og akvakultur.

Husholdningenes konsum økte med 1,2 prosent, etter å ha økt med 0,6 prosent kvartalet før. Varekonsumet hadde i andre kvartal sterkeste veksten siden 2013.

Og for industri og bergverk totalt viser de foreløpige tallene en vekst i bruttoproduktet på 0,3 prosent.

«Dette er tredje kvartal på rad med vekst i industrien etter to år med nedgang. De fleste områder viser en tendens til økning,» skriver SSB i pressemeldingen om nasjonalregnskapstallene.

SSB melder om bred oppgang i varekonsumet, med høy vekst for blant annet møbler og hvitevarer.

Men fall i kjøp av biler på 1,5 prosent gjør imidlertid at oppgangen i varekonsumet dempes.

Vekst i sysselsettingen



Nasjonalregnskapstallene vitner også om at sysselsettingen gjør et hopp etter to år med beskjeden vekst.

Foreløpige beregninger viser at den sesongjusterte sysselsettingen økte med 0,4 prosent, eller om lag 10.600 personer i andre kvartal.