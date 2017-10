I dag må Siv Jensen kutte denne skatten igjen

Skatteforliket fra 2016 innebærer at regjeringen er forpliktet til å legge frem forslag om å kutte den alminnelige skattesatsen fra 24 til 23 prosent når de presenterer statsbudsjettet for 2018 torsdag.

Denne skattesatsen brukes når bedriftene betaler sin skatt av overskuddet og er den satsen som lønnsmottagere og pensjonister betaler i skatt av sin nettoinntekt.

Kraftig skattekutt



«Skattereformen er viktig for å sikre at Norge har et bærekraftig skattesystem som er tilpasset stor internasjonal mobilitet av skattegrunnlag. At vi fikk til et bredt forlik i Stortinget var derfor viktig. Regjeringen har oppfylt de fleste av punktene fra skatteforliket, som redusert skattesats på alminnelig inntekt for selskaper og personer, verdsettelsesrabatt i formuesskatten for arbeidende kapital og aksjesparekonto», sier statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i Finansdepartementet i en kommentar til E24.

Skatteforliket er krystallklart på dette punkt, men gir mindre føringer på hvordan skatteletten skal finansiere.

DIREKTESTUDIO: Hold deg oppdatert på statsbudsjettet her

Den alminnelige er redusert fra 28 prosent for privatpersoner i 2013 til 24 prosent i år.

Denne reduksjonen i skattesatsen, som også reduserer verdien av eksempelvis rentefradrag, støtte til enslige forsørgere og foreldrefradrag, har så langt i hovedsak blitt finansiert med økt bruttoskatt på lønne og pensjon.

Ny bruttoskatt



Den blåblå regjeringen har, for å finansiere reduksjonen i den alminnelige skattesatsen, innført en helt ny bruttoskatt som kalles trinnsatt.

Trinnskatten slår inn på bruttoinntekter fra 164.100 kroner og oppover. Den laveste satsen er 0,93 prosent, mens den høyeste satsen er 14,52 prosent.

Et av de andre punktene i skatteforliket som regjeringen må følge opp i dag, er en økning av verdsettingsrabatten i beregning av grunnlaget for formuesskatten.

Regjeringen innførte en rabatt på 10 prosent for i år og har tidligere varslet at rabatten skal økes til 20 prosent fra neste år. Den rabattøkning finnes i budsjettet som presenteres torsdag, har VG fått bekreftet.

Skatteforliket inneholder også elementer som skal bidra til å sikre rettferdig skatteinngang og at internasjonale selskaper ikke skal kunne unndra seg beskatning.

«Regjeringen jobber også med en rask oppfølging av BEPS-anbefalingene og har fått på plass land-for-land-rapportering for skatteformål, som skal bidra til at skatt betales der verdier skapes,» sier Næsje.

Ifølge lekkasjer fra Statsbudsjettet ønsker regjeringen å fjerne ordningen med skatteklasse 2. Dette gir noe lavere beskatning til familier hvor kun en av de voksne er i lønnet arbeid.