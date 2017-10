Finansminister Siv Jensen jekker opp anslagene for veksten i 2017 og 2018.

Ifølge anslagene som Finansdepartementet la frem torsdag morgen, blir veksten i fastlandsøkonomien på 2 prosent i 2017 og 2,5 prosent i 2018.

– Vi synes de er i overkant optimistiske for vekstbildet i norsk økonomi, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB til E24.

– Vi tror på en vekst på 2 prosent. Også Norges Bank og SSB er mindre optimistiske enn regjeringen, legger hun til.

Finansdepartementet går langt i å avblåse krisen i norsk økonomi.

«Konjunkturnedgangen som fulgte etter oljeprisfallet for tre år siden, er nå over», skriver Finansdepartementet.

Mindre ekspansivt enn forventet



Regjeringen har også offentliggjort hvor ekspansivt statsbudsjettet for 2018 blir og hvor stor andel av Oljefondet den planlegger å bruke neste år.

Den såkalte budsjettimpulsen, som måler endringen i oljepengebruken målt som andel av bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge, er oppgitt til 0,1 prosentpoeng.

Haugland sier budsjettet er mindre ekspansivt enn forventet.

– Det er en liten positiv impuls, men mindre enn anslått. Og den er mindre enn den er i år, sier hun.

IKKE MARKEDSUTSLAG: Analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets mener tallene regjeringen har lagt frem i liten grad vil påvirke markedene i dag.

I år stimulerer budsjettet norsk økonomi med 0,4 prosentpoeng. DNB hadde ventet at budsjettimpulsen for neste år skulle være 0,2 prosentpoeng.

Nordea Markets-analytiker Joachim Bernhardsen mener nøkkeltallene viser en betydelig endring fra pengebruken vi har sett tidligere år.

– Tallene som kom i morges er i tråd med både hva vi og Norges Bank forventet, så det er ingen overraskelser for oss her, sier han.

– Et strammere budsjett er på sin plass som følge av at det går bedre i norsk økonomi, men dette er også et klart strukturelt skifte der politikerne får langt mindre handlingsrom i finanspolitikken.

Oljepengebruken målt i prosent av Oljefondet, er oppgitt til 2,9 prosent, som tilsvarer årets nivå.

Håpet på lavere oljepengebruk



Sjeføkonom i Sparebank1 Markets Harald Magnus Andreassen mener nøkkeltallene er «spot on» til forventningene, men sier han hadde håpet at budsjettimpulsen skulle være negativ, helst på minus 0,1 eller minus 0,2 prosentpoeng.

– Årsaken til at jeg ønsket lavere overføringer nå er at jeg mener vi trenger en buffer i norsk økonomi. Bremser vi litt nå, slipper vi potensielt å bremse hardt senere, sier han til E24.

Han mener boligmarkedet og boligbyggingen er «elefanten i rommet» i Norge.

– Om boligmarkedet forsetter å svekke seg, så vil også antageligvis også boligbyggingen synke, og her ligger den betydelig nedsiderisiko for norsk økonomi, sier han.

