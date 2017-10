Regjeringen vil bruke 231,1 oljemilliarder

Saken oppdateres.

Regjeringen legger opp til en oljepengebruk på 231,1 milliarder kroner i statsbudsjettet for neste år. Det melder NTB.

– Det utgjør drøyt 43.000 kroner per innbygger. Hver syvende krone som brukes over offentlige budsjetter, hentes nå fra pensjonsfondet, skriver regjeringen og viser til Statens pensjonsfond utland, som populært kalles oljefondet.

Til sammenligning vil oljepengebruken ligge på 220,9 milliarder kroner i år, ifølge anslagene fra det reviderte budsjettet som ble offentliggjort i mai i år.

Oljepengebruken i år kan imidlertid bli revidert i dette budsjettforslaget, slik at den foreslåtte økningen i pengebruk kan bli mindre enn de drøye 10 milliardene.

NTB rapporterer at økningen fra i år til neste år er på 5,5 milliarder kroner, gitt de nye prognosene.

Finansdepartementet annonserte klokken 08:00 torsdag morgen at oljepengebruken vil tilsvare 2,9 prosent av den estimerte verdien av Oljefondet. Dermed holder regjeringen seg også under «den nye» handlingsregelen på 3,0 prosent.

Høyre-Frp-regjeringen foreslo tidligere i år å redusere handlingsregelen fra 4,0 til 3,0 prosent.

Får skryt av Ap og Sp

Det har allerede kommet reaksjoner på de foreløpige tallene og lekkasjene som har kommet fra statsbudsjettet.

Samtidig som den nye «Tesla-skatten» får mye kritikk, får regjeringen ros for oljepengebruken, blant annet av Arbeiderpartiet:

– Dette er noe Ap og mange økonomer har varslet lenge, nemlig at doblingen i oljepengebruk ikke kan fortsette, sier finanspolitisk talsmann Trond Giske til NRK.

Leder av Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, mener oljepengebruken ligger på et riktig nivå.

– De siste fire årene har oljepengebruken vært rekordhøy. Nå blir det litt mindre vekst, og det er helt nødvendig. Vi kan ikke bruke opp sparegrisen, sier han til NRK.

Spår høyere vekst neste år

I år har Finansdepartementet endret måten man offentliggjør statsbudsjettet på. Selve budsjettet kommer fortsatt klokken 10:00, men i motsetning til tidligere år, offentliggjør man nå en rekke nøkkeltall klokken 08:00 på morgenen.

I tillegg til å annonsere at oljepengebruken vil utgjøre 2,9 prosent av Oljefondet, ble det også annonsert at den såkalte budsjettimpulsen vil ligge på om lag 0,1 prosent.

Impulsen måler endringen i oljepengebruken målt som andel av bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge.

Det er en nedgang fra 0,4 prosentpoeng i år og 0,7 prosentpoeng i fjor, ifølge pressemeldingen. Tallene for budsjettimpulsen for 2017 og 2016 er justert fra anslagene fra revidert nasjonalbudsjett i vår da anslagene var henholdsvis 0,5 og 0,6 prosentpoeng. Oljepengebruken på 2,9 prosent av Oljefondet er samme nivå som i år.

I tillegg annonserte regjeringen at de anslår en økonomiske vekst i Norge (Fastlands-BNP) på 2,5 prosent neste år. Det er en økning fra prognosen på 2,0 prosent for 2017. En høyere vekst er ikke bare positivt for norsk økonomi i seg selv, men også for statsbudsjettet, fordi det bidrar til økt aktivitet som igjen øker skatteinntektene.

Regjeringen anslår også en vekst i antallet sysselsatte på 1,1 prosent. Hvis dette slår til blir det mindre utgifter til offentlige stønader knyttet til ledighet og mer skatteinntekter fordi folk er i jobb.