Pundet stuper på britisk valgdagsmåling

Flertallet kan glippe for Theresa May, viser valgdagsmålingen fra det britiske parlamentsvalget.

De konservative ligger an til å få 314 seter, hvilket vil bety at de er 12 seter unna et flertall.

Labour kan få 266 seter, hvilke er en økning på 34 fra valget for to år siden.

– Dette er det dårligste utfallet. Det skaper større usikkerhet om hvem som skal styre Storbritannia og hvem som skal gjennomføre brexit-forhandlingene, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets til E24.

Pundet svekker seg betydelig på målingsresultatene. Et pund koster nå 1,277 dollar, mot 1,295 dollar før målingen ble lagt frem.

I norske kroner koster nå et pund 10,819 kroner, mens prisen for kort tid siden var rundt 11 kroner blank.

– Det er en kraftig bevegelse, sier Bruce, men stålsetter seg for en tøff dag for pundet dersom valgdagsmålingen holder mål:

– Pundet kan godt gå mer om dette resultatet står seg.

Sjefanalytikeren oppsummerer:

– Dette er et katastrofevalg for May.

Saken fortsetter under grafen ...

BRÅTT FALL: Grafen viser pundet mot dollaren sent torsdag kveld.

Kan få store utslag



Tidligere britiske valg har gitt store utslag både i det britiske pundet og på London-børsen – spesielt når det har vist seg at meningsmålingene ikke har truffet.

Med både brexit-avstemningen og forrige presidentvalg i USA i bakhodet, kan dette heller ikke utelukkes denne gangen.

LEDER PÅ MÅLING: ... men Theresa May ser likevel ut til å tape terreng.

Før dagens valg lå De konservative foran Labour med 44 kontra 36 prosents oppslutning på målingene, altså en differanse på åtte prosentpoeng, ifølge Financial Times valgmåler.

Dette indikerte en allerede betydelig utjevning fra den 20-poengs ledelsen May hadde da nyvalget ble utskrevet den 18. april.

Mot forhandlinger



Markedene har på forhånd tilsynelatende fokusert på to mulige utfall, hvorav det minst ønskede skisseres i valgdagsmålingen som ble sluppet sent torsdag.

Det ene er en situasjon der ingen av de to største partiene oppnår majoritetsflertall, og man blir tvunget til å starte koallisjonsforhandlinger. Dette kan gå på bekostning av brexit-forhandlingene, som bør være sluttført neste høst.

«Med dette bakteppe synes et «hung parlament» som det verst tenkelige utfallet for markedene, og vil trolig bidra til en markert svekkelse av pundet», skrev valutaanalytiker Marit Øwre-Johnsen i DNB Markets i en rapport torsdag.

Det andre utfallet som kan svekke pundet, er en klar tilbakegang for De konservative.

«Pundet styrket seg initialt på nyheten om nyvalg, men har falt litt tilbake med økt oppslutning om Labour den siste tiden. Økt usikkerhet om Mays oppslutning har også slått ut i prisingen i opsjonsmarkedet», skriver Øwre-Johnsen videre, og viser til at aktørene i valutamarkedet har blitt villige til å betale lang mer for å sikre seg mot pundsvekkelse enn motsatt.

Skygge fra brexit



Dersom May likevel skulle lande en overbevisende seier, vil det kunne sende den britiske valutaen oppover.

«Dette burde la pundet styrke seg på kort sikt og gi et løft for risikable plasseringer generelt, grunnet en reduksjon i den politiske usikkerheten» skriver Deusche Bank i et notat, ifølge Marketwatch.

Den største overraskelsen vil være om Corbyn overraskende skulle stikke av med seieren.

«Mer dramatiske svingninger er ventet ved en usannsynlig Labour-seier, men brexit vil fortsatt kaste skygge», skriver Jupiter Asset Management ifølge The Independent.