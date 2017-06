Valutamarkedet skyr politisk usikkerhet i Storbritannia

Usikkerhet i seg selv kan være en viktigere drivkraft for svingningene i pundkursen foran torsdagens parlamentsvalg i Storbritannia, enn politikken.

Den konservative statsministeren Theresa May skrev ut nyvalg i april med en solid ledelse på meningsmålingene.

Men de siste ukene har opposisjonspartiet Labour tatt kraftig innpå og kan med medvind de siste dagene faktisk ta igjen Mays konservative parti.

Og i takt med de nye meningsmålingene har pundkursen falt.

– Ser ikke på politikken



Men valutastrateg Ole-Henrik Eek-Nielsen i Nordea Markets tolker det ikke som valutamarkedets gjennomtenkte dom over Labours politikk.

– Jeg tror ikke man ser så nøye på selve politikken. Jeg tror valutamarkedet bare tenker på usikkerheten. Hva resultatet blir, spiller sånn sett ikke så stor rolle, sier han til E24.

– Hva tror du skjer med pundet på fredag om Labour skulle overraske og vinne valget?

– Jeg tror faktisk at med det valgresultatet så kan du få et litt sterkere pund, sier han, men understreker at det er en spådom han ikke vil inngå store veddemål om.

Den psykologiske mekanismen bak Eek-Nielsen spådom er at en usikkerhetsfaktor uansett vil være borte. Da vet man valgresultatet og man kan forholde seg til det.

Selv om Labours program med renasjonalisering av jernbanen og høyere lønninger og skatter normalt ikke favoritter i næringslivet, er det et punkt i Labours program som er i tråd med hva mange selskaper og investorer ønsker seg.

Labour har lovet å forsøke å beholde fordeler ved å være knyttet til EUs indre marked, noe som forutsetter at grensene holdes åpne for andre EU-borgere.

De konservative på sin side har varslet et klart brudd med EU, altså det som kalles «hard brexit».

Corbyn-frykt



Seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets mener på sin side at markedet misliker Labours program totalt sett og særlig Labours leder Jeremy Corbyn. Corbyn har en langt mer radikal fortid enn de fleste i Londons City liker.

– Labour har hele tiden vært litt mer vage om brexit og man kunne tenke seg at de valgte en litt mykere linje i forhandlingene. Det i seg selv vil være positivt med økonomien. Men det virker som markedet legger mer vekt på det første, sier han.

Uansett valgresultat skal det forhandles med EU om britenes utmelding.

– Det vil skape enda mer usikkerhet om det er en annen regjering som skal føre den politikken og kanskje også forsinke den. Årevis med forhandlinger er heller ikke bra, sier Magnussen.

Meningsmålingene foran torsdagens valg i Storbritannia spriker sterkt. Alle målingene har det konservative partiet i ledelsen, men en av målingene gir det sittende regjeringspartiet en ledelse på kun ett prosentpoeng.

Lang valgnatt



Valget i Storbritannia gjennomføres ved at 650 valgkretser velger hver sin representant til parlamentet.

Ifølge Bloomberg er resultatet i 550 av valgkretsene nærmest gitt på forhånd. Valgutfallet avgjøres i rundt 100 av valgkretsene.

Valglokalene stenger klokken 22.00 (norsk tid) torsdag kveld.

Da offentliggjøres også en første valgdagsmåling, men på grunn av selve valgsystemet med 650 valgkretser er det større usikkerhet enn normalt knyttet til slike målinger.

Ved det forrige valget gikk det konservative partiet fra 316 representanter i valgdagsmålingen til 331 representanter i løpet av valgnatten. Dermed vant de overraskende rent flertall.