Saken oppdateres.

Det britiske pundet har siden rundt 11.00 tirsdag falt kraftig mot andre valutaer, inkludert dollar og den norske kronen.

Fallet kommer trolig som følge av at statsminister Theresa May har hasteinnkalt til en pressekonferanse.

Anonyme kilder sier til BBC at det er snakk om nyvalg.

Ifølge Mike Dolan, markedsredaktør i Reuters, skal May møte pressen 11.15 London-tid (12.15 norsk tid), men tema er ikke kjent.

Ifølge Financial Times går det rykter om at statsministeren vil skrive ut nyvalg i Storbritannia. Theresa May tok over etter tidligere statsminister David Cameron, som gikk av etter at britene i juni i fjor stemte for å forlate EU.

Det kommer meldinger om at May vil snakke til pressen utenfor nummer 10 Downing Street, noe som ifølge BBC bare skjer ved betydelige kunngjøringer.

– Det verserer ubekreftede rykter om at Theresa May kan være i ferd med å gå av, mens andre rapporter handler om at dette kan være knyttet til en kunngjøring om et nyvalg i Storbritannia, skriver FXTM-analytiker Jameel Ahmad i et notat ifølge Marketwatch.

– Når sant skal sies er ingen helt klar over hva som foregår, men denne usikkerheten har forårsaken en reaksjon i pundet, skriver han.

Har benektet valgplaner

May har tidligere sagt at hun ikke har planer om noe nyvalg, ifølge BBC. Det neste britiske valget skal etter planen avholdes i 2020.

Storbritannia kan avholde nyvalg hvis to tredjedeler av parlamentsmedlemmene i Underhuset støtter det i en avstemning.

Det britiske arbeiderpartiets leder Jeremy Corbyn har tidligere sagt at han vil vurdere å støtte et eventuelt nyvalg.

Grafen under viser pund-dollar-kursen tirsdag. På det meste var pundet ned over 0,6 prosentpoeng på få minutter.

SVEKKET SEG: Slik utviklet kursen på britiske pund seg mot dollaren tirsdag, etter at statsminister Theresa May hasteinnkalte til en pressekonferanse.

Pundet svekket seg naturlig nok også mot andre valutaer, inkludert den norske kronen.

Like etter klokken 11.30 kan ett pund kjøpe 10,70 kroner, mot 10,78 kroner tidligere på dagen.