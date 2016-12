Tyskland hentet hjem 200 tonn gull i 2016

Det var en godt bevart hemmelighet inntil 2012 hvor Tyskland lagret gullet sitt. Til tyskernes store overraskelse avslørte den tyske sentralbanken at over 70 prosent av gullbeholdningen lå i utlandet.

Den gang mente Bundesbank det var praktisk at gullet lå lett tilgjengelig for handel i verdensmarkedene.

Flere tyske politikere, deriblant CSU-politiker Peter Gauweiler, stilte spørsmål om det var trygt å ha gullreservene i utlandet og om man hadde nødvendige garantier for at gullet var tilgjengelig i krisetilfeller som krig, ifølge Die Welt.

I tillegg fikk en rekke konspirasjonsteorier om gullet fotfeste, og den tyske riksrevisjonen anbefalte Bundesbank å bekrefte at gullet fysisk finnes.

Bundesbank ble dermed nødt til å gjenreise tilliten til den tyske gullbeholdningen.

– Hentet hjem mer enn vi forutså



Siden har planen vært å kontrollere at gullbeholdningen på papiret stemmer med den faktiske beholdningen, og i 2012 ble det varslet at Tyskland skal hente hjem rundt 50 tonn årlig til Bundesbanks hvelv i Frankfurt.

Dette arbeidet går raskere enn ventet, og i år hentet sentralbanken rundt 200 tonn gull fra utlandet, ifølge Bild, mens det ble hentet hjem 210 tonn gull i fjor.

– I 2016 har vi hentet hjem mer gull til Tyskland enn vi forutså, sier sentralbanksjefen Jens Weidmann til Bild.

Weidmann forteller at over halvparten av Tysklands gullreserve på 3.381 tonn, som er verdens nest største etter USAs gullreserve, er i landet.

Markedsverdien til gullbeholdningen er på 106 milliarder euro eller 964 milliarder kroner.

Fortsatt er en stor andel av det tyske gullet lagret i utlandet. Ved inngangen til 2016 var 1.407 tonn gull lagret i Tyskland, hvilket tilsvarer 42 prosent av beholdningen, ifølge Die Welt. 1.351 tonn gull er lagret i Federal Reserves hvelv i New York, og henholdsvis 197 og 436 tonn i hvelv hos den franske og britiske sentralbanken.

Tallene for 2016 blir sluppet i januar 2017.

Alt gullet i Frankrike skal hjem



Det er flere grunner til at Bundesbank har fraktet gullet hjem og vært mer åpen om Tysklands gullreserve de siste årene.

Lagringen av gull i utlandet har fremfor alt historiske grunner. I tilfelle valutakrise vil den tyske sentralbanken fortsatt oppbevare betydelige mengder glinsende varer i USA, for å sikre rask tilgang til amerikanske dollar.

Å ha gull liggende i nabolandet Frankrike har ingen hensikt lenger, ettersom det også ved Seinen er euro som er betalingsmiddelet.

Ville slukke konspirasjonsteorier om gullet

En annen viktig årsak til at det ble fortgang i arbeidet med å frakte gullet hjem, er som nevnt fordi den tyske gullbeholdningen har vært gjenstand for en rekke konspirasjonsteorier.

Ifølge Die Welt, ble det til og med i tysk offentlighet spekulert i om gullbeholdningen i utlandet bare fantes på papiret, men i virkeligheten for lengst var blitt smeltet om og brukt til å nedbetale Tysklands massive gjeld etter verdenskrigene.

Disse teoriene fikk vann på mølle da Bundesbank «bare» klarte å hente hjem 37 tonn gull i 2013.

Ifølge Businessinsider, er det utfordrende logistikk å flytte tonnevis med gull hvert år for en bank som vanligvis flytter verdier digitalt.

Av sikkerhetsgrunner er det ikke kjente detaljer om hvordan og når det kostbare godset er blitt fraktet og skal fraktes til den tyske metropolen.

Nå er imidlertid gullbeholdningen blitt kontrollert, og gullet er intakt og ekte, og man har klart å hente hundrevis av tonn gull til Tyskland de siste årene.

De fleste gullbarrene i utlandet har aldri vært i Tyskland, men ble kjøpt i markedet og fraktet direkte til hvelvene i USA, England og Frankrike.

NORGES BANK SOLGTE RETT FØR OPPTUREN: Da Norges gullbeholdning ble solgt i 2004, lå gullprisen rundt 400 dollar per unse. Som grafen viser, steg gullprisen til en topp på 1.900 dollar i 2011.

Norge solgte før gullrally



Selv om Norge er rikt på det sorte gull, har Norges Bank lite ekte gull å skryte av.

Ved utgangen av 2003 hadde Norge 37 tonn gull. Med unntak av syv gullbarrer til utstillingsformål, ble alt gullet solgt i 2004, ifølge Norges Bank.

«Bakgrunnen for salget er at gull utgjorde bare vel en prosent av bankens internasjonale reserver, og at det derfor i liten grad bidro til å spre risikoen i reservene. Gull har historisk gitt lav avkastning,» skrev sentralbanken i en pressemelding den gang.

Da lå gullprisen på rundt 400 dollar per unse (31,103 gram). Gullprisen skjøt siden fart til over 1.000 dollar per unse (se graf ovenfor), og land som Russland og Kina har vært ivrige på å kjøpe gull de siste årene.

Kina har verdens sjette største gullbeholdning på 1.842 tonn gull, mens Russland har den syvende største gullbeholdningen i verden på 1.583 tonn, ifølge World Gold Council (WGC).

Både Sverige og Danmark har fortsatt betydelige gullbeholdninger på henholdsvis 125,7 tonn og 66,5 tonn, ifølge WGC.



Øvrige kilder: The Telegraph.