Ber Norge bla opp for å erstatte Trumps bistandskutt til kvinnehelse

Det mener både senteret FOKUS – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål og hjelpeorganisasjonen Care Norge.

USAs president Donald Trump gjeninnførte mandag regelen om at amerikanske bistandspenger ikke kan brukes til utenlandske organisasjoner som tilbyr eller gir informasjon om trygge aborter. Det er ventet at helseklinikker må stenge og informasjonsarbeidet blir redusert som følge av kutt i pengestøtten.

– Norge må bidra

– Vi vil rette en klar henvendelsen til regjeringen og utenriksminister Børge Brende (H) om at Norge må bidra og også få med andre vennligsinnede land som ikke støtter USA i denne politikken, sier Gro Lindstad, leder for FOKUS, til NTB.

Hun viser til at daværende utviklingsminister Erik Solheim (SV) økte støtte til reproduktiv helse da tidligere president George W. Bush innførte den samme regelen.

Lindstad påpeker at Brende i høst lanserte en handlingsplan om kvinner og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken. Her er reproduktive rettigheter et av fem satsingsområder.

– Nå må de vise at de mener alvor med dette, sier Gro Lindstad, leder for FOKUS.

Kvinner og jenter dør

Også generalsekretær Gry Larsen i Care Norge mener Norge må trå til.

– USA har vært en viktig samarbeidspartner for Norge og andre land for å fremme kvinners rettigheter og likestilling. Men når Trump nå sitter ved roret i verdens mektigste land, er det avgjørende viktig at Norge sammen med andre allierte trapper opp arbeidet og støtten til kvinners rettigheter og likestilling, sier hun.

Larsen påpeker at titusenvis av kvinner og unge jenter dør hvert år dør på grunn av utrygge aborter.

– Med Trumps kutt til organisasjoner som jobber med seksuelle og reproduktive rettigheter, risikerer vi at tallet vil øke dramatisk. Når disse tjenestene svekkes, går antall uønskede graviditeter opp, og dette rammer særlig sårbare og fattige kvinner i utviklingsland.

– Forferdelig

Johanne Sundby, professor i medisin ved Universitetet i Oslo og ekspert på internasjonal kvinnehelse, frykter også konsekvensene.

– Mange kvinner dør eller blir skadd av ikke-trygge aborter. USAs holdning gjør det vanskelig å sikre legale reformer, sikre tilgang på reproduktiv helse, og kan føre til økt mødredødelighet, spesielt hos unge kvinner. Det er rett og slett forferdelig, sier hun.

Ordren er en gjenoppliving av regler som har vært innført av tidligere republikanske presidenter, og Sundby viser til erfaringene fra den gang.

– Reglene rammet mye videre enn bare tilgang på abort. Det ble vanskelig å drive med seksualopplysning, prevensjonsveiledning og beskytte kvinner mot vold og voldtekt. Arbeidet med å redusere mødredødeligheten i verden ble satt tilbake, konkluderer Sundby.