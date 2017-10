Trump kommer fredag til å erklære at atomavtalen ikke lenger tjener USAs nasjonale sikkerhetsinteresser. Men han vil ikke be Kongressen om å gjeninnføre sanksjoner mot Iran umiddelbart, opplyste Tillerson en drøy time før presidenten skulle kunngjøre sitt syn på avtalen med Iran.

– En gjeninnføring av sanksjonene vil i praksis si at vi forlater avtalen, påpekte utenriksministeren.

Trump kommer i stedet til å innføre sanksjoner mot Irans revolusjonsgarde, men ikke ved å stemple den militære elitestyrken som en terrororganisasjon slik tidligere antydet.

– Vi har vurdert det slik at det knyttes bestemte risikoer og forviklinger til å utpeke så å si hele hæren til et land, sier Tillerson.

«Desertifiserer» avtalen



I stedet kommer det til å innføres sanksjoner som treffer «selve finansstrukturene og bestemte personer, og som straffer folk som har støttet denne typen aktiviteter», sier utenriksministeren uten å utdype.

Tillerson sier at «hensikten er» at USA blir værende i atomavtalen, men at presidenten «desertifiserer» avtalen og overlater til Kongressen å avgjøre dens skjebne. Innen 60 dager skal de folkevalgte bestemme hvorvidt sanksjonene skal gjeninnføres eller om ingenting skal endres, ifølge Tillerson.

– Vi sier: Greit, de overholder de tekniske kravene, sier utenriksministeren med henvisning til at Iran etterlever sin del av atomavtalen.

Oljeprisen stiger



I forkant av kunngjøringen var det spekulert i om nye sanksjoner kunne gi oljepris-hopp.

I februar kom USAs første sanksjoner mot Iran som kun påvirket militære selskaper i landet. Det ga likevel et hopp i oljeprisen fra 56,50 til 57,20 dollar fatet ettersom markedet fryktet nye sanksjoner fremover, og da mot oljesektoren.

– Markedet er bekymret for at gamle sanksjoner kan returnere, som blant annet hindret utenlandske selskaper fra å investere i Iran, sa Hellma Croft i RBC Capital Markets til CNBC tidligere denne uken.

Oljeprisen stiger rundt 50 cent etter nyheten, og ligger i 18.20-tiden på 57,24 dollar per fat (nordsjøolje, brent spot). Amerikansk lettolje (WTI) handles samtidig til 51,45 dollar per fat.

Fjernet sanksjoner

Avtalen ble undertegnet av Iran, USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike og Tyskland i 2015. Iran godtok å legge begrensninger på sitt atomprogram i bytte mot fjerning av sanksjoner.

Målet med avtalen er å unngå at Iran utvikler atomvåpen. Regjeringen i Iran insisterer på at de aldri har hatt slike planer, og at formålet med atomprogrammet er strømproduksjon og forskning.

Mens USAs posisjon er uklar, mener alle de andre landene som undertegnet avtalen, at den må videreføres. Ifølge amerikanske medier har en rekke medlemmer av Trumps regjering forsøkt å overtale presidenten til å akseptere atomavtalen.

Holder det de lovet

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) slo senest i september fast at Iran etterlever sin del av atomavtalen.

– Iran følger opp forpliktelsene som landet i henhold til avtalen er underlagt, sa IAEA-sjef Yukiya Amano.

Kongressen i USA har vedtatt at atomavtalen skal evalueres hver tredje måned, og Trump-administrasjonen har to ganger tidligere i år motvillig innrømmet at iranerne overholder avtalen.

Kilder i den amerikanske regjeringen har opplyst at Trump i sin kunngjøring fredag vil rette flere anklager mot Irans regjering.

Blant det Trump vil trekke fram, er det iranske rakettprogrammet, landets støtte til Syrias president Bashar al-Assad, samt til Hizbollah i Libanon og andre grupper som ifølge Trump destabiliserer Midtøsten.