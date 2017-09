Trumps skatteplan koster to oljefond

President Donald Trump håper den amerikanske kongressen klarer å arbeide raskt med å vedta hans forslag til endringer i skattesystemet.

Det er beregnet pakken gir skatteletter på i alt 5.800 milliarder dollar, 46.400 miliarder nroske kroner, de neste ti årene, mens den fører til 3.600 milliarer dollar, 28.800 milliarder norske kroner, i nye skatteinntekter.

Med andre ord har planen en nettokostnad på 2.200 milliarder dollar over ti år, 17.600 milliarder norske kroner. Eller rundt to norske oljefond - om du vil.

Forslagene skal nå diskuteres og behandles i Kongressen, noe som kan ta flere måneder i de sterkt splittede forsamlingene.

Kan bli midlertidig



Og uklarheten omkring hvordan skattelettelsene skal finansieres, kan by på problemer.

Bloomberg skriver at reglene i Senatet krever av skattekuttene blir finansiert for at lovendringene kan gjøres permanente. Hvis politikerne ikke klarer det, kan i det minste deler av pakken bli midlertidige ordninger.

Blant Trumps aller mest sentrale forslag er et betydelig kutt i selskapsskatten fra dagens 35 prosent til 20 prosent. Trump hadde i utgangspunktet ønsket å kutte den til 15 prosent.

Men samtidig åpner pakken for reduksjon i selskapenes muligheter til å føre renteutgifter til fradrag på skatten.

Under dagens system kan amerikanske selskaper med inntekter utenfor USA utsette å betale amerikansk skatt av inntektene inntil de henter pengene hjem til USA.

Vil hente penger hjem



Det har ført til at amerikanske selskaper, som for eksempel Apple, har bygget opp utenlandsformuer på 2.600 milliarder dollar.

Trumps skatteplan går til angrep på denne ordningen og foreslår at selskapene skal kunne hente disse pengene hjem mot en engangsskatt som skal betales over flere år.

På personsiden ønsker å redusere antall skatteklasser for personlige skattytere til tre, 12 prosent, 25 prosent og 35 prosent, mot sju i dag. De aller rikeste må i tillegg regne med toppskatt.

Blant forslagene er også en forenkling av selvangivelsene slik at amerikanere flest bare behøver å fylle ut ett enkelt ark.

Økt minstefradrag



Samtidig skal minstefradraget økes til 12.000 dollar for individer og 24.000 dollar for familier, noe som nesten er dobbelt så høyt som dagens nivå.

– Skatten på årsinntekter under dette nivået blir null. Null! fastslo Trump.

Selv om Trump fokuserte på effektene for middelklassen og de med lave inntekter inneholder den også forslag som ansess som gunstige for de med høy inntekt.

Blant annet gjelder dette forslaget om å fjerne føderal eiendomsskatt.

Trenger seier



Å få gjennomført endringene er ekstra viktig for Trump ettersom han foreløpig har få politiske seire å vise til. Han har verken greid å fjerne helsereformen til Barack Obama, Obamacare, eller bygget en mur på grensen til Mexico, slik han lovet under valgkampen.

Presidenten må bevise at hans administrasjon og det republikanske flertallet kan få igjennom sine lovendringer og forslag før neste års mellomvalg.