Dyrere olje og politisk uklarhet kan gi billigere sommerferie

Så fort nordmenn kommer seg ned fra fjellet, og hjem fra Spania er det tid for å planlegge sommerferien.

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå gjennomførte nordmenn 2,7 millioner reiser til utlandet i tredje kvartal i fjor – for hele 2016 ble det gjennomført 8 millioner reiser utenlands, både yrkes- og feriereiser.

Vårt naboland i øst var landet der flest nordmenn ferierte i fjor sommer, og dersom vi tror på valutaestimatene fra DNB Markets, vil den svenske 100-lappen være 5 kroner billigere i juli i år.

Tar man hele året under ett, var nordmenns favorittdestinasjon Spania, og om DNBs anslag slår til, vil kursen ligge mellom 8,80- og 8,60, kroner per euro gjennom sommeren.

Euro har ikke vært under 8,80 kroner siden 1. juli 2015.

Sterkere krone

Siden i fjor sommer har den norske kronen generelt styrket seg mot valuta i land som er typiske reisemål for nordmenn, og ifølge valutastrateg i DNB Markets, Magne Østnor, kommer kronen til å bli enda litt sterkere før folk legger ut på reisefot i sommermånedene.

STERKERE KRONE: Kronen skal styrke seg mot andre valutaer frem mot sommeren, tror valutastrateg.

─ Vi venter sterkere krone på generell basis. Det skyldes hovedsakelig tro på høyere oljepris og at det forsiktige oppsvinget i norsk økonomi skal fortsette, sier Østnor til E24.

Siden 1. juli i fjor har kronen styrket seg cirka 1,7 prosent mot euro, 3,8 prosent mot britiske pund, og svekket seg 2,8 prosent mot amerikanske dollar.

NB! Britiske pund falt kraftig rett etter folkeavstemningen om brexit, og har siden 21. juni i fjor tapt seg over 12 prosent mot den norske kronen.

Mot svenske og danske kroner har den norske styrket seg henholdsvis 4,10- og 1,95 prosent siden 1. juli i fjor.

STERKERE KRONE: Ifølge DNB Markets' estimater vil både euro (blå), dollar (oransje) og pund (grå) svekke seg mot norske kroner de nærmeste månedene.

Videre oppgang

Dersom man planlegger å feriere i Storbritannia til sommeren, kan det vente en hyggelig valuta-overraskelse.

─ Vi regner med å se kronestyrkelse mot pundet fordi vi tror vi etter hvert vil se brexit-effekter. Forbruket går ned, inflasjonen stiger, og usikkerheten om fremtidige handelsavtaler vil tynge investeringene i næringslivet, sier Østnor.

Han påpeker at til tross for økte eksportinntekter har de britiske eksportørene i liten grad økt volumet.

─ Det virker ikke som de benytter de økte inntektene til å øke investeringene, sier han.

Le Pen-seier kan sende euro ned 5 prosent

Til tross for at troen på sterkere oljepris ifølge Østnor er den viktigste driveren til sterkere krone sammenlignet med andre valutaer, kan politisk usikkerhet bidra til at kronen vil gjøre det enda sterkere enn anslagene.

23. april går franskmennene til valgurnene for første gang (valget gjennomføres i to runder og endelig resultat blir klart 7. mai), og dersom det skulle vise seg at Marine Le Pen vinner valget kan det bety et betydelig fall for euro, ikke ulikt hva som skjedde med pundet i fjor.

– Det et viktig politisk år i Europa, som startet med valget i Nederland, og fortsetter i Frankrike. Det er knyttet valutarisiko til valget i Frankrike, men også valget i Tyskland til høsten, sier Østnor.

– Dersom Le Pen vinner valget, åpner det virkelig døren for den eksistensielle debatten rundt hvilken form EU skal ha, og den debatten vil de da bli nødt til å ta, sier han.

Ifølge et median-estimat innhentet av Reuters basert på svar fra 40 valutastrateger, vil euro falle rundt fem prosent mot dollar dersom Le Pen vinner valget.

Det mest pessimistiske svaret fra blant de spurte var et fall på 15 prosent mot dollar.

– En valgseier til Marine Le Pen vil tynge euro betydelig, da det ikke er priset inn, uttalte valutastrateg Roberto Cobo Garcia i spanske BBVA til nyhetsbyrået tidligere denne uken.

– En seier til Emmanuel Macron er hva markedet forventer, og effekten dersom han vinner vil være positiv, men svært liten, sa han.

Trump må levere

Til tross for at det amerikanske presidentvalget var i fjor, kan utfallet av de politiske kampene rundt blant annet skattereformen utgjøre en risiko for dollaren.

– Markedet forventer, og har bakt inn i prisen at Donald Trump skal levere noe av det han lovet under valgkampen, og dersom han ikke leverer på skattereformen og infrastrukturinvesteringene, er det en klar nedside for dollaren, sier Østnor.

Strategen påpeker at det i motsatt ende er rom for sterkere dollar enn anslagene dersom det skulle vise seg at Trump leverer på løftene.

Det har blitt satt spørsmålstegn ved Trumps gjennomføringsevner etter at helsereformen gikk i vasken i slutten av mars, og ifølge en rapport fra nyhetsbyrået AP har Trump nå ha skrinlagt de første utkastene til skattereform og startet på nytt for å unngå en ny fiasko.

Dermed skal også fristen satt av landets finansminister Steve Mnuchin for å legge frem skattereformen i august, henge i en tynn tråd.

– Det har nok vist seg at politikk er vanskeligere enn å drive valgkamp, og derfor har vi heller ikke tatt høyde for at han leverer på alt, til det er det for mange hensyn å ta, sier Østnor.

– Jo lengre tid det tar jo større er risikoen for at markedet vil bli skuffet og dollarkursen kan falle.