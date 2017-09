Sykkel-VM gikk på valutasmell: – Helt utrolig

Forrige ukes folkefest i Bergen kan komme til å koste dyrt for arrangøren Norges Cykleforbund, og det heleide datterselskapet Bergen 2017 AS. Særlig har en lisensavgift fra det internasjonale sykkelforbundet (UCI) på syv millioner euro skapt trøbbel.

Da VM-budsjettet ble laget i 2013, kostet én euro 7,20 kroner.

Arrangørene valgte å legge inn en liten sikkerhetsmargin og budsjetterte for at regningen skulle betales til en kurs på 8 kroner. Det ville gitt en pris på 56 millioner kroner.

Men oljeprisfallet året etter svekket kronen mer enn arrangøren hadde tatt høyde for.

Da Bergen 2017 først hadde penger til å betale avgiften i 2015, hadde euroen allerede styrket seg til mellom 8,60 og 8,70 kroner.

– Vi tok en vurdering på hvordan vi skulle forholde oss til euroen da vi reetablerte selskapet i 2015, sier sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen til E24.

– Alle råd gikk på at euroen skulle ned. Vi fikk også en vurdering fra DNB Markets i midten av 2016 som sa det samme. Så vi valgte å sitte stille i båten og håpe på at ting skulle gå bedre. Det har de dessverre ikke gjort, legger han til.

Sykkelforbundet har fått frist til 2018 med å gjøre opp hele lisensregningen. Valutasmellen kan bli på rundt 8,5 millioner kroner.

Dristig



– Jeg synes det er helt utrolig at de har valgt å gjøre det slik, sier førsteamanuensis Geir Bjønnes ved Handelshøyskolen BI når han får høre om sykkel-VMs valutablemme.

FØRSTEAMANUENSIS: Geir Bjønnes, BI.

– Og jeg synes det er pussig at profesjonelle aktører har anbefalt dem å gjøre det. Hvis de er rådet til å vente fordi euroen skulle ned, er det en veldig dristig strategi, mener han.

Bjønnes påpeker at en litt annen utvikling i norsk økonomi kunne gjort tapet enda større. Han mener det ikke hadde vært noen sensasjon om euroen i dag hadde stått i 10 kroner.

– De har erfart at ingen ting er åpenbart i valutaverdenen. Den er preget av veldig kompetitive aktører, og det er sjeldent man kan forutsi utviklingen, sier han.

Ifølge NRK har Tiedemann Hansen sagt at de håper på å finne en løsning, for eksempel at staten kan ta en større del av regningen.

Til VG uttalte sykkelpresidenten mandag kveld at han fortsatt håper å gå i null etter momskompensasjon. Han sa samtidig at han ville ha alle resultater utregnet før han ber regjeringen ta et eventuelt underskudd.

– Dersom det er slik at staten dekker ethvert underskudd, er det selvfølgelig rasjonelt å spekulere, det må jo sies. Men jeg synes det er rart om staten skal inn og dekke et valutatap. Da vil ingen arrangementer velge å sikre seg i fremtiden, sier Bjønnes.

Tirsdag har sykkelforbundet gjennomført en kronerulling for å dekke inn noe av underskuddet.

Burde sikret seg

Det var i september 2014 at Bergen ble tildelt årets sykkel-VM.

Allerede før den tid, da budsjettet ble satt opp i 2013, burde arrangøren startet med å sikre seg mot valutarisiko, mener Bjønnes.

– Jeg vil tro de i 2013 visste de hadde en god sjanse til å få VM. Det de burde gjort, var å gå inn med opsjoner allerede da. Det ville kostet et beløp der og da, men gitt dem en sikring langt på vei, sier han.

VM I BERGEN: Sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen er også sjef for VM.

En valutaopsjon kan sees på som en slags forsikring som tegnes mot uønsket valutakursutvikling. Den ville gitt arrangøren rett til en avtalt kurs for veksling av valuta på et fremtidig tidspunkt.

Etter at VM var sikret, burde også arrangøren ha inngått en terminkontrakt for på forhånd å fastsette kursen når regningen skulle betales i fremtiden, mener Bjønnes.

– Det var et flott VM, men jeg blir betenkt når jeg hører at de ikke har dekket inn valutarisikoen. Det er ikke heldig, sier han.

DNB Markets: Trodde på bedring



Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets er ansvarlig for å lage prognoser for kronekursen. Han kjenner ikke til dialogen som har vært mellom Bergen 2017 og meglerhuset, og uttaler seg på generelt grunnlag.

– I midten av 2016 mente vi at gjeninnhentingen av norsk økonomi skulle fortsette, og at det verste var bak oss. Periodevis høy inflasjon og en videre bedring i norsk økonomi skulle, sammen med en høyere oljepris, bidra til at kronen handlet nærmere det vi mente var en riktig verdi, sier valutastrategen.



VALUTASTRATEG: Magne Østnor i DNB Markets.

– Så var da også kronen helt nede i 8,80 i februar i år, legger han til.

I mai i fjor ventet DNB Markets' makroteam at euroen ville koste 8,80 kroner i mai i år.

Et tosifret antall banker hadde til sammenligning en konsensusforventning om at en euro ville koste 8,99 kroner i mai 2017.

Det var blant annet den for tiden svært offensive oljeprisprognosen som var årsaken til forventningen om en sterkere krone. DNBs oljeanalytiker, Torbjørn Kjus, ventet den gang at oljeprisen ville krabbe til 65 dollar fatet i løpet av tolv måneder. I starten av 2016 var oljeprisen på 27 dollar fatet på det laveste, og på lave 40-tall i mai.

Østnor gir blant annet bedrifter råd om hvordan best håndtere ulike valutaeksponeringer.

– Dere har trodd på en sterkere krone lenge. Er det slik at dere rådgir bare basert på prognosen, eller presenterer dere andre scenarioer?

– Det forsøker vi å formidle (andre mulige bevegelser i kursen, journ.anm.). Estimatene er det vi tror er det mest sannsynlige, men det er klart det er utfallsrom i begge retninger rundt de prognosene vi gir.

Ikke gambling



Sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen sier de vurderte valutasikring i 2015, men at det ikke ble gjort siden alle signalene tydet på en sterkere krone.

– Det er ikke sikkert vi ville tjent så mye på det. Det ville også ha kostet en del, påpeker han.

Han føler ikke de har gamblet på en kronestyrkelse.

– Det har vi ikke. Selvfølgelig kan man vurdere om man skulle sikret seg, men vi hadde ingen ting å kjøpe for. Det er vanskelig. Mange som jobber med valuta vet at det ikke er noen enkel oppgave, legger han til.