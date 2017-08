– At denne bevegelsen kom nå, har tatt veldig mange på sengen. Det er en veldig stor bevegelse, sier sjeføkonom og partner Bjørn Roger Wilhelmsen i hedgefondet Nordkinn Asset Mangement til E24.

Euro har styrket seg svært mye mot den amerikanske valutaen i år. Siden starten av 2017 har den europeiske fellesvalutaen steget oppunder 14 prosent mot dollar.

For å finne forrige gang euro styrket seg tilsvarende mot dollar, må man tilbake til juli 2012.

26. juli 2012 var datoen sentralbanksjef Mario Draghi forsikret markedet med å gjøre «whatever it takes» for å forsvare en euro som var under solid press.

Faktisk har euroen gått raskere i år enn den gjorde i etterkant av Draghis berømte tale i 2012.

Onsdag styrket imidlertid dollaren seg noe, blant annet etter at reviderte BNP-tall viste at amerikansk økonomi vokser sterkere enn tidligere signalisert.

Torsdag må man ut med 1,19 dollar for en euro i interbankmarkedet.

Sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i hedgefondet Nordkinn Asset Management

Drar i hver sin retning



En valuta er alltid bundet til en annen. Det betyr at når man selger en valuta, kjøper man en annen.

To valutaer som er bundet sammen kalles for et valutakryss, der hver valuta kalles for et «ben».

Euro mot dollar er verdens desidert mest omsatte valutakryss.

Siste oversikt viser at valutakrysset står for hele 23 prosent av den daglige omsetningen på 5.100 milliarder dollar.

– Dette er både en historie om en sterkere euro og en historie om en svakere dollar. Du får det på begge bena, sier makrostrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets til E24.

I VINDEN: Sentralbanksjef Mario Draghi (midten) i eurosonen har sett euroen styrkes uvanlig mye dette året. Både sentralbanksjef Mark Carney i Storbritannia og sentralbanksjef Janet Yellen i USA har sett motsatt utvikling for henholdsvis pundet og dollaren.

Fire faktorer



Ekspertene trekker frem følgende faktorer for utviklingen:

** Økonomien i eurosonen går i et friskere tempo enn mange hadde ventet.

** Flere i markedet har ventet at sentralbanksjef Mario Draghi i Den europeiske sentralbanken vil annonsere at sentralbanken vil avslutte pakken med krisegrep, og sakte, men sikkert normalisere pengepolitikken. Dette vil styrke euroen mot dollar.

Joachim Bernhardsen, makrostrateg i Nordea Markets

** I USA har derimot nøkkeltallene skuffet litt. Særlig har en avtagende prisvekst overrasket markedet, noe som har gjort at det har senket troren på at USAs sentralbank, Federal Reserve (Fed) vil fortsette å heve styringsrenten. I markedet prises det nå bare inn 25 prosent sannsynlighet for renteheving i år. Under to rentehevinger er priset inn til og med 2019.

** Den politiske usikkerheten i USA, både geopolitisk gjennom det stadig mer anstrengte forholdet til Nord-Korea og president Donald Trumps manglende evne til å gjennomføre sine skattereformer, samt hans gjentatte verbale utskeielser, har medført en fallende forventning til hva han kan komme til å få til.

– De siste månedene har markedet tatt ned forventningene til rentehevinger fra Fed betydelig. Markedet er blitt veldig beskjedent, sier Bernhardsen.



OPP, OPP, OPP: Euroen har skutt til værs på bekostning av dollaren i år.

Sammenheng fordampet



Som regel er det en sammenheng mellom renteforventninger og valutakurs. En høyere rente betyr isolert sett en sterkere valutakurs.

Er det forventninger om høyere rente, vil det altså bety at valutaen vil være sterkere enn om det var forventninger om lavere rente.

– Denne sammenhengen har brutt. Euroen har styrket seg mot dollar helt uavhengig av renteutviklingen, sier Wilhelmsen.

For USAs sentralbank ventes av mange å fortsette å heve rentene - til tross for at markedsprisingen ikke tilsier dette like mye som tidligere.

Wilhelmsen tror euroen har styrket seg for mye, for fort.

– I det korte bildet har det gått nok, kanskje til og med for mye. På tre til fem års sikt kan dette nivået absolutt forsvares, og kanskje kan det gå enda høyere, sier han.

Også Bernhardsen mener at euroen har gått for mye mot dollaren, men kommer med følgende advarsel:

– Det er kraftige trender i euro mot dollar. Når dette krysset først begynner å gå, er det vanskelig å stå imot; man vil liksom ikke være den første som står imot en slik bevegelse, sier han.