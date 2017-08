Trump innfører sanksjoner mot Venezuelas oljekjempe

Saken oppdateres.

Den gjeldstyngede oljegiganten Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) har lenge vært i hardt vær, og i dag ble enda verre.

Det hvite hus annonserte fredag nye sanksjoner mot selskapet.

Den statlige oljekjempen har slitt ettersom Venezuela stadig utfordres av landets finanskrise og interne uroligheter omkring landets styresmakter.

Dette kommer på toppen av kollapset i råoljeprisen i 2014 for det oljerike landet.

Vil svekke Maduro

Anonyme kilder i Trumps administrasjon uttaler til Bloomberg at de forbyr all handel av nye obligasjoner utstedt av Venezuela og det samme for oljeselskapet PDVSA.

Årsaken skal være å svekke president Nicolás Maduros makt i landet.

De siste månedene har USA kommet med sanksjoner mot en rekke nøkkelpersoner tett på Maduro.

Det har blitt spekulert i om USA ville påføre landets oljesektor sanksjoner, men oljeanalytiker Thina Saltvedt sa den gang til E24 at hun trodde det ville bli vanskelig ettersom USA selv er avhengig av oljen landet produserer.

Ifølge Bloomberg kommer nyhetene beleilig, kun dager etter at visepresident Mike Pence møtte med venezuelanske borgere i eksil i USA.

ILLSINT: Venezuelas president Nicolás Maduro sier at relasjonen til USA er det verste noensinne mellom landene.

– USA vil fortsette å bruke hele vårt lands økonomiske og diplomatiske krefter for å igjen gjøre Venezuela til et demokratisk land, sa han til avisen.

Forberedt

Det venezuelanske oljeselskapet er kraftig i gjeld til både Russland og Kina, og den russiske oljegiganten Rosneft har den siste tiden tatt store eierposter i PDVSA.

Kina har på sin side lånt det kriserammede landet penger i bytte mot olje.

Oljeselskapet har til oktober-november å betale tilbake 3,5 milliarder dollar i utestående gjeld, noe som blir vanskeligere etter Trumps siste trekk.

President Maduro sa tidligere denne uken at han er forberedt for alle amerikanske sanksjoner, og at Trump prøver å skape en økonomisk blokade mot landet, skriver Bloomberg.

Presidenten la også til at Venezuelas relasjon til USA nå er på det verste noensinne.

Markedet tar det med ro

Fredag kveld har ikke oljeprisen endret seg bemerkelsesverdig, og har utviklet seg flatt siden nyheten om sanksjonene ble kjent.

Amerikansk råolje er opp 0,13 prosent og nordsjøolje er opp beskjedne 0,06 prosent.