Venezuela nær fullstendig kollaps: Kan sende oljeprisen rett til værs

Denne helgen kan uroen i landet med verdens største oljereserver nå nye høyder. Innbyggerne går til stemmeurnene over et forslag om å gi president Nicolás Maduro makt til å skrive om grunnloven i det som kritikerne, inkludert Trump-administrasjonen, har beskrevet som en maktovertagelse som kan ende med diktatur.

Det er ventet at demonstrasjonene vil økte kraftig fremover og landet kan ende opp i et kaos ikke sett tidligere.

Oljeprisen kan bli skyhøy

Venezuela har 298 milliarder oljefat i reserver, men står kun for 2,7 prosent av verdens produksjon i dag. Reservene er større enn Saudi-Arabia, Russland, Iran og åtte ganger større enn USAs reserver.

Faller landet vekk fra det internasjonale oljemarkedet, kan det få store konsekvenser.

– Venezuela er en viktig aktør, så hvis hele landets produksjon skulle gå bort, vil prisen bli skyhøy, sier Thina Saltvedt, oljeanalytiker i Nordea Markets, til E24.

Saltvedt forklarer at den globale reservekapasiteten for øyeblikket er begrenset. Derfor vil et potensielt tap av Venezuela fra verdens oljehandel få enda større følger.

OLJEANALYTIKER: Tina Saltvedt hos Nordea Markets.

Hun legger likevel til at det er usannsynlig at Venezuela forsvinner helt fra markedet – tross den spente situasjonen i landet.

– Det er svært usannsynlig at hele produksjonen vil forsvinne fra markedet. Av erfaring så ser man at selv om det er politisk krise i et land, klarer man å holde en viss produksjon i gang, sier oljeanalytikeren.

Saltvedt viser til Libya som et eksempel på hvordan et land i politisk krise mer eller mindre forsvinner fra oljemarkedet, men kommer seg relativt raskt tilbake, selv om raser en borgerkrig.

– Ser prisen krype oppover

Kuttene til Opec har hatt litt effekt, ikke like mye som kartellet hadde håpet, men det gir likevel en optimisme i markedet som vil sende prisen oppover.

– Vi ser prisen kryper oppover da det begynner å stramme seg til i markedet. Vi forventer at prisen skal opp til 55 dollar for hele året, sier Saltvedt.

Oljeprisen har krøpet oppover de siste ukene, og et fat nordsjøolje (brent) koster i skrivende stund rett over 52 dollar.

Siden 21. juni har prisen på amerikansk lettolje som ligger litt under brent-prisen, steget med 14,4 prosent etter uke på uke med nedgang i den amerikanske lagerbeholdningen. Planene fra noen Opec-land om å redusere eksporten har også dratt prisen opp.

Et fat amerikansk lettolje koster lørdag like under 50 dollar fatet.

Oljeanalytiker i Oil Price Information Service, Tom Kloza, sier til Marketwatch at hvis valget går Maduros vei, kan det sende prisen på amerikansk lettolje til 53 dollar fatet.

Vurderer sanksjoner

Venezuelas oljesektor, som står for over 90 prosent av landets eksport, kan bli lammet hvis den politiske situasjonen i landet blir enda verre.

Trump administrasjonen vurderer også sanksjoner mot landets oljesektor, tilsvarende det som ble lagt på Iran. Hvis sanksjonene blir innført vil det ha enorme konsekvenser for Venezuela, siden USA er en av de største importørene av olje fra landet.

– For oljesektoren i landet er den en frykt for økt ustabilitet da opposisjonen varslet at de vil kjempe mot presidenten. Det er også stor frykt for at USA vil øke presset mot Venezuela med å slutte å importere olje, sier James Williams, økonom hos WTRG Economics.

USA ba fredag sine ambassadeansattes familier forlate Venezuela før søndagens folkeavstemning.

– Hvis amerikanske myndigheter begynner å flytte diplomater hjem, vil det være en indikator på en planlagt stans av oljeimport, sier Williams til nettstedet.

– Nå håper vi at Trump bare legger sanksjonere på individer og ikke olje, sier han.

Store forstyrrelser

Amerikanske raffinerier på Gulfkysten forventer, ifølge S&P Global, at prisen på tungolje kommer til å stige i tiden fremover, spesielt hvis amerikanske sanksjoner mot Venezuela trer i kraft.

Importen av tungolje til Gulfkysten har falt etter at noen av de viktigste leverandører, som Saudi-Arabia, har kuttet i produksjonen for å støtte opp om høyere oljepris.

Imidlertid har Venezuela beholdt posisjonen som nøkkeleksportør av tungolje til den amerikanske Gulfkysten. Kutt i oljeforsyninger fra Venezuela vil å øke prisen, skriver nettsiden.

– Forbud mot import av olje fra Venezuela til USA vil skape et ineffektivt oljemarked, sier forsyningsleder i Valero, Gary Simmons på torsdag.

Og legger til:

– Den naturlige destinasjonen for et oljefat produsert i Venezuela er den amerikanske Gulfkysten. Hvis sanksjoner trer i kraft vil venezuelansk olje flyttes til andre markeder. Da må vi kjøpe oljen til vår produksjon i andre markeder, det vil presse prisen opp.