Virke regner med at 350-kronersgrensen fjernes

Andersen peker på grensen som den viktigste driveren for veksten i utenlandske nettbutikker.

– Når vi ser på hva slags varer nordmenn kjøper i utenlandske nettbutikker, er det primært kjøp av varer til lave beløp, sa Andersen under Virkes handelskonferanse tirsdag, gjengitt av Finansavisen.

Virke tror det utenlandske markedet og nordmenns handel på nett vil tredoble seg fra i dag til 2030.

Hovedorganisasjonen Virke organiserer 20.000 norske bedrifter og organisasjoner.

Omstridt



Harald Jachwitz Andersen, direktør med ansvar for politisk påvirkning i Virke

Samtidig er prognosen at de norske netthandelsaktørene vil vokse mellom 30 og 40 prosent.

– Vi registrerer at det er flertall på Stortinget for å avvikle denne særnorske grensen. Det regner vi med at Stortingets flertall sørger for. Det vil bety mye både i arbeidsplasser og skatteinntekter, sa Andersen.

Mange partier vil fjerne fritaket E24 har spurte før det nylige valget hva stortingspartiene mener om hvor maksgrense for moms- og tollfri netthandel i utlandet bør ligge. Høyre, Venstre og Rødt ønsker å fortsette dagens momssats. Frp er eneste parti som ønsker å heve fritaket, og påpeker at norske nettbutikker er konkurransedyktige og vokser som aldri før. De resterende partiene ønsker å fjerne eller redusere momsfritaket.

Regjeringen økte i 2014 den tollfrie grensen for privatimport fra 200 kroner til 350 kroner (inkludert frakt og forsikring), noe som skapte stor motstand hos norske netthandelsaktører - og altså Virke.

De mente ordningen ville ramme norske arbeidsplasser.



Egentlig hadde Frp mål om å heve den ytterligere til 500 kroner, men etter et forlik med støttepartiene endte man på Venstres forslag om 350, inklusivt frakt.

Virke-tall: Taper til utlendingene

Tollgrensehevingen skapte mye debatt og mange oppslag i media da saken kom i forbindelse med Solberg I-regjeringens første statsbudsjett.

Som E24 har omtalt, kom Virke i forkant av tirsdagens konferanse med en rapport som slår fats at nordmenns netthandling øker markant.

Men samtidig uttrykte Virke bekymring ved flere av funnene: I perioden 2011–2016 har netthandelen til utlandet økt med hele 225 prosent. Nordmenns varekonsum i utlandet har økt med 62 prosent i samme periode.

Disse trendene gjør at norsk handel taper markedsandeler til utlandet, slår Virke fast.

OMSTRIDT GRENSE: Tollgrensen på import av varer fra utlandet skapte mye debatt i de blåblås første statsbudsjett. Hva skjer i neste periode? Her en pakke fra amerikanske Amazon.

Spådde konkurser, tjente millioner



E24 intervjuet nylig flere av de profilerte norske netthandelsaktørene som gikk hardt ut mot momsendringen, da regjeringen innførte den i 2014.

– Dette er fremdeles en veldig viktig sak, og vi har blitt klart påvirket av dette uten at jeg vet hvor mye det dreier seg om i kroner og øre, har Einar Øgrey Brandsdal uttalt.

Han står bak flere netthandler, blant annet BliVakker.no.

– Hvis du ser på kosmetikk kjøpt på nett i året, dreier det seg om 10 milliarder kroner, det betyr at mesteparten blir kjøpt i utlandet, sier han.

Han spådde norske netthandelkonkurser, og truet med å bygge kosmetikklager utenlands i 2014.

E24 fant at flere av de som spådde konkurser i 2014, siden har tjent millioner. Og Brandsdal bygde lager hjemme på Sørlandet.

Brandsdal sier kronekursen rettet opp noe av tapene bransjen kunne ha gått på:

– Om dollaren eller euroen faller utover høsten er det ikke lenge til media skriver «derfor bør du handle i utenlandske nettbutikker», sier han illustrerende.