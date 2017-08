TV 2 varsler Sumo-offensiv

Den Bergens-baserte allmennkringkasteren jobber nå med å tilpasse sin tjeneste for å møte konkurransen fra globale tjenester som Netflix, YouTube, HBO, og Amazon, skriver Dagens Næringsliv.

Sumo-sjef Christian Birkeland innrømmer at de har falt litt i bakleksen sammenlignet med sine konkurrenter.

– Holder ikke helt



TV 2 mangler blant annet individuelle analyser av brukernes seervaner, som kan brukes til å tilpasse innholdet.

– Til nå har vi hatt samme forside for alle, men det holder jo ikke helt i disse dager, sier Birkeland til DN.

TV-kanalen har et mål om å tredoble antall brukere innen 2020, det vil i så fall si at Sumo om to og et halvt år må ha nærmere 800.000 abonnenter, ifølge avisens beregninger.