TV2-kanaltap på 110 millioner

Nye regnskap viser at TV2s kanalvirksomhet fikk et underskudd på 109,6 millioner kroner i 2016. Tapet står i kontrast til årsregnskapet for hele TV2-konsernet, som ble lagt frem i våres og viste over hundre millioner i overskudd.

Ifølge Dagens Næringsliv er imidlertid tapet fra kanaldriften enda høyere enn de nye tallene viser, fordi TV2 mottar penger når C More går med underskudd.

TV2 kjøpte medieselskapet i 2015.

I fjor mai annonserte TV2 at kanalen ville kutte 350 millioner i kostnader innen 2020, blant annet gjennom å skrelle staben med 177 ansatte.

I januar i år omtalte E24 en intern TV2-rapport som viste at kostnadene hadde økt kraftig. Rapporten varslet et underskudd på 288 millioner i 2016 når den positive effekten fra C More holdes utenfor.