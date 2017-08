Den siste uken i andre kvartal ble A.P. Møller-Mærsk rammet av et dataangrep, som hovedsakelig gikk ut over Mærsk Line, APM Terminals og Damco.

Handelsvolumet ble påvirket i flere uker, og resultatet i tredje kvartal vil bli påvirket av dette, skriver selskapet i sin kvartalsrapport for andre kvartal.

De skriver videre at de forventer at resultatet vil bli påvirket negativt med mellom 200 og 300 millioner dollar, noe som tilsvarer mellom 1,59 og 2,39 milliarder norske kroner.

Konsekvenser



Til tross for dette ventes det at segmentet Transport og logistikk vil levere et underliggende resultat på over én milliard dollar for året.

– Utgiftene til dataangrepet er høye, men det har neppe noen varig effekt. Det står i overskriftene, men ikke i regnearkene når analytikerne skal gjøre opp regnskapet, skriver Nordnets investeringsøkonom Per Hansen, ifølge Business.dk.

Angrepet, som har fått navnet Petya, gjorde at kunder ikke kunne booke plass på Mærsk Lines skip, selskapet måtte stenge flere havner og skip måtte lastes manuelt, helt uten hjelp av it-systemer.

En av havnene som ble rammet var Nordens største – Göteborg havn. Den håndteres av Mærsk sitt datterselskap APM Terminals.

Analytikere har tidligere anslått at angrepet ville koste selskapet mellom 394 millioner og 3,55 milliarder norske kroner.

I sitt kvartalsregnskap understreker selskapet at angrepet ikke påvirket kontrollen over Mærsks skip og fartøyer. De skriver også at de har gjort grep for å bedre it-sikkerheten.

Som forventet



I andre kvartal endte Mærsk-inntektene på 9.604 millioner dollar, opp fra 8.861 millioner dollar i samme periode året før. Resultatet etter skatt ble negativt med 264 millioner dollar, mot et overskudd på 118 millioner.

Resultatet er påvirket av nedskrivninger på 732 millioner dollar, primært innen Maersk Tankers og APM Terminals. Mærsk oppgir selv et underliggende resultat på 389 millioner dollar for perioden.

Ifølge Dow Jones Newswires var det ventet inntekter på 9,6 milliarder og et netto resultat på 536 millioner.

Av konsernets virksomhetsområder er det Maersk Line og Maersk Oil som trakk lasset i andre kvartal, mens Maersk Drilling og APM Terminals gjorde det svakere enn på samme tid i fjor.