Bransjeblad: Arbeidere i Nordsjøen tjener 31 kroner i timen

I 12 uker på rad har arbeidere fra Malaysia, India, Filippinene og Kina jobbet 84 timers arbeidsuker - og det for luselønn. Det skriver Finansavisen (abonnement kreves), som siterer bransjebladet Byggeindustrien.

Vilkårene for de utenlandske arbeiderne blir strekt kritisert, blant annet av det norske LO-forbundet Industri Energi, skriver Byggeindustrien videre.



LO-systemet krever nå at AF Gruppen trekker seg ut av prosjektet.



Oppdragsgiveren er Heerema-AF Gruppen Consortium Murchison, som er et samarbeid mellom Heerema Marine Contractors Nederland SE (HMC) og AF Decom Offshore U.K. Ltd. Sistnevnte er et datterselskap av norske AF Gruppen.

Samarbeidet ble etablert for å drive demontering av den britiske oljeplattformen Murchison. Arbeidet startet opp i fjor, og skal fortsette fram til 2020.

Industri Energi: Frykter det samme på norske plattformer

Bladet Byggeindustrien har snakket med flere av arbeiderne, som forteller om tøffe arbeidsforhold og en svært lav lønn. 45 dollar er lønnen for en hel arbeidsdag, noe som utgjør 31 kroner i timen, da arbeidsdagene strekker seg til 12 timer.

– Jeg kjenner godt til hvordan Heerema opererer. De går inn i forhandlinger med det nederlandske fagforbundet Nautilus, men de trenerer forhandlingsrundene hele veien til prosjektet er utført. På den måten snor de seg unna arbeids- og tariffavtaler for arbeidere fra den tredje verden, sier Åge Bærheim i Industri Energi til Byggeindustrien.

Kontrakten, som ble inngått i 2014, har en samlet verdi på 700 millioner kroner for AF Gruppen alene, melder det norske selskapet på egen hjemmeside.

Industri Energi frykter tilsvarende tilstander på norsk sokkel, når fjerning av flere oljeplattformer skal i gang snart.

De ber nå myndighetene om å granske det norsk-nederlandske samarbeidet.

Avviser at det har skjedd brudd

AF Gruppen er ikke kjent med hverken brudd på regelverk eller tariffavtaler, skriver Finansavisen.

Kommunikasjonsdirektør Wibecke Brusdal skriver i en e-post til avisen at partene i et konsortium er selvstendige selskap med nødvendige godkjenninger innenfor sitt arbeidsområde.

«Selskapene har selv det fulle og hele ansvaret for resultatet av det arbeidet de utfører, inkludert å påse at lønns- og arbeidsvilkår er i henhold til lover og regler som gjelder i markedene de opererer», skriver Brusdal, og legger til at AF Gruppen stiller strenge krav til både helse, miljø og sikkerhet.

«AF forventer at også samarbeidpartnernes lønns- og arbeidsvilkår er i tråd med gjeldene lover og regler i de operative markedene».

Brusdal understreker at AF Gruppen forventer at rammevilkår følges.

«Vi er ikke kjent med at det forekommer dokumenterte brudd på regelverk eller tariffavtaler som HMC er underlagt».