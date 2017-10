Norsk startup på vei inn i tusenvis av europeiske hjem

Tingenes internettselskapet fra Oslo håper å styre lamper, dører og alarmer i hundretusenvis av europeiske hus i løpet av året.

Det norske teknologiselskapet signerte nylig en avtale med en av Europas store telekjemper Austria Telekom Group som har mer enn 24 millioner kunder i syv forskjellige land.

Viva Labs lager programvare for internett-tilkoblede produkter, slik at man kan styre lys, dører, alarm og mye mer gjennom en mobilapp.

De har blant annet laget programvare for styring av Amazons smarthøyttaler Echo, og kundene deres er hovedsakelig energi, kraft- og alarmselskaper.

Selskapet har blitt kontaktet av mange store aktører i etterkant av avtalen, og er blant annet i samtaler med Google-eid Nest.

Europeisk storsatsing

Viva Labs landet i år en investeringsrunde på 11 millioner kroner fra det danske konsernet Solar, som også planlegger å bruke Viva Labs-programvaren fremover.

Men viktigere enn investeringer, er det at Viva Labs sine produkter kommer inn i folks hus.

Satsingen Austria Telekom har startet på «smart-hjem» er en av de største i Europa ifølge Viva Labs, og på linje med satsinger fra gigantiske selskaper som British Gas and Deutsche Telekom.

– De har blant annet lansert store TV-reklamer i alle sine land, og har ambisjoner om hundretusenvis av brukere, sier daglig leder og medgrunnlegger Henrik Holen.

For å gjøre hjem enda smartere bruker Viva Labs kunstig intelligens for å lære hvordan brukerne beveger seg i hjemmene sine.

– På denne måten lærer huset seg hvordan og når du bruker ulike rom og tilpasser seg etter atferden, sier Holen.

– Så dere sitter på masse data om hvordan folk beveger seg hjemme?

– Ja, og det tar vi veldig alvorlig, og har stort fokus på sikkerhet og personvern, sier han.

STYRE VARMEN: En av mange ting Viva Labs' programvare gjør er å la deg styre varmen i huset.

Kommer til å tidoble inntektene



Kontrakten med Austria Telekom Group er den første virkelig store avtalen det vesle Oslo-selskapet signerer, og vil bety mye for inntektene i 2017.

– Vi har ikke hatt så store inntekter frem til nå, men denne avtalen alene gjør at vi tidobler omsetningen vår, sier den daglige lederen.

AMAZON: Hyllene på kontoret til Viva Labs er fulle med internettilknyttede produkter, blant annet Amazon Echo som enda ikke har kommet til Norge.

Han antyder at inntektene i år vil overstige 10 millioner kroner.

Selskapet sier de vil lansere flere avtaler med flere nye partnere i månedene som kommer.

Ifølge en rapport fra Business Insider vil det i 2020 finnes 34 milliarder internettilknyttede produkter i verden.

Det vil også brukes rundt seks billioner dollar på investeringer i tingenes internett, noe som tilsvarer rundt 47.4 billioner kroner.

Viva Labs håper på ta en del av denne kaken i tiden som kommer.

– Aktørene er veldig interesserte, men ting tar tid. Det er nærmest ingen europeiske kraft- eller teleselskaper vi ikke har hatt flere møter med, sier Holen.

Hjulpet av Google og Amazon

For bare få uker siden lanserte både Apple, Google og Amazon en rekke internettilknyttede høyttalere og andre produkter.

Det har hjulpet Viva Labs til å nå gjennom til store langsomme selskaper som plutselig ser behov for endring.

– Det har vært et vendepunkt for oss i det siste at de store amerikanske teknologiselskapene i økende grad lager internettilknyttede produkter, sier Holen og fortsetter:

– Store tradisjonelle selskaper som sitter på gjerdet, merker at gjerdet under dem forsvinner, og dette har kickstartet markedet, sier den daglige lederen.

Selskapet har i dag 11 ansatte, men skal doble seg i løpet av kort tid.

– Vi arbeider desentralisert, så vi har en god gjeng her i Oslo, men så har vi også folk rundt omkring i Europa, sier medgrunnlegger og sjefutvikler Kyrre Wathne.