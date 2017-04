Fotograf Duncan Sinfield har tusenvis av følgere på sin YouTube-kanal, hvor han legger ut dronefilmer av landemerker rundt om på USAs vestkyst.

Han har fulgt byggingen av Apples nye hovedkvarter tett, og lagt ut videoer som viser progresjonen i byggingen med hyppige mellomrom siden juli 2015.

E24 har vært i kontakt med Sinfield, og fått tillatelse til å publisere hans ferskeste video

Apple Park, som praktbygget skal hete, ligger i Cuppertino, rett vest av San Jose i Nord-California.

BUEDE FORMER: Apples nye bygg har den største ansamlingen av buet glass i verden

Anlegget vil være på massive 708.200 kvadratmeter, hovedbygningen på 260.000 kvadratmeter – og 12.000 mennesker vil ha sitt arbeidssted der.



Nesten like dyr som forsvarsbudsjettet



Til sammenligning: En fotballbane er på vel 6.000 kvadratmeter.

Med andre ord: bygget alene er like stort som 43 Ullevål-stadioner.

Bare i kantinen skal 3.000 medarbeidere kunne spise samtidig.

Prislappen vil komme på rundt 5 milliarder dollar, vel 43 milliarder kroner. Det er bare åtte milliarder mindre enn Norges forsvarsbudsjett!

De første vil flytte inn i løpet av måneden, melder selskapet selv i en pressemelding.

Under kan du se Sinfields ferske video av hvordan bygget tar form.

For å se bilder fra inne i bygget, spol til vel 0:50 ut i videoen. For å se vakre nattbilder, spol til 3:14.

(Saken fortsetter under videoen)

Det var den legandriske Apple-gründeren Steve Jobs, som døde i 2011, var den som kom opp med ideen til det nye hovedkvarteret.

Han minnes da også ved at det store auditoriet får navnet «Steve Jobs Theatre».

Her vil fremtidige produktpresentasjoner og pressekonferanser avholdes.

– Steves vyer for Apple strekker seg langt ut over den tiden han fikk her sammen med oss. Han så for seg Apple Park som et hjem for innovasjon i generasjoner fremover, sier Tim Cook, Apples nåværende konsernsjef i en utsendt melding.

Den spesielle UFO-lignende utformingen er designet av stjernearkitekt Sir Norman Foster, som blant sto for ombyggingen av den tyske Riksdagen i Berlin.

Verdens største buede glasselementer er benyttet i fasaden, spesialprodusert i Tyskland.

STEVE JOBS THEATRE: Her skal fremtidige pressekonferanser holdes.

UFO: Den runde formen er tegnet av stjernearkitekt Sir Norman Foster.