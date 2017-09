Avinor Flysikring, Avinor-selskapet som driver flytårnene ved Avinors flyplasser, har nå avdekket at det har blitt utbetalt til sammen 41 millioner kroner til tre konsulenter og et konsulentselskap i strid med regelverket for innkjøp og offentlige anskaffelser.

E24 har fått innsyn i en oppsummeringsrapport som er utarbeidet av advokatfirmaet og sendt til Avinor-ledelsen.

Saken begynte i fjor sommer da en ansatt i Avinor Flysikring kontaktet ledelsen med bekymringer knyttet til konsulentavtalene. Mistanken var at reglene for innkjøp og oppfølging var brutt.

I tillegg skal varsleren ha stilt spørsmål ved om det var interessekonflikter, ettersom to av konsulentene skal ha hatt eierinteresser og verv i et konsulentselskap som også hadde fått kontrakt med Avinor.

Varsleren stilte også spørsmål ved om man i det hele tatt hadde trengt å leie inn konsulentene og om ikke Avinor kunne gjort jobben selv.

I starten av september fikk Avinor oversendt konklusjonen av en ekstern gransking. Den bekrefter mistankene som varsleren kom med i fjor. Avinor hyret i februar i år inn advokatfirmaet Haavind til å gjennomføre granskingen. Sammen med revisjonsselskapet KPMG har de gjennomgått dokumenter, regnskap og gjennomført intervjuer i saken.

Avinor ønsker ikke å gi ut den fullstendige rapporten og viser til at den inneholder personopplysninger som de ikke kan offentliggjøre.

Fikk kontrakter uten konkurranse



Granskingsrapporten er klinkende klar i sine funn:

De tre konsulentene og konsulentselskapet fakturerte Avinor for totalt 41 millioner kroner fra 2008 og frem til 2016 da ledelsen ble varslet.

Konsulentene har levert tjenester uten at behovet for innleien «er tilstrekkelig dokumentert».

Konsulentene har fått kontrakter direkte, uten at kontraktene har vært konkurranseutsatt eller vært en del av en større rammeavtale.

Det har «i all hovedsak» ikke blitt dokumentert at konsulentoppdragene har vært «bestilt av personer med nødvendig fullmakt» i Avinor-systemet.

Det har vært en «uryddig sammenblanding» av interesser ved at to av konsulentene også har hatt interesser i konsulentselskapet som også fikk kontrakt, uten at det er dokumentert at Avinor var klar over denne rolleblandingen.

Det er heller ikke mulig å etterprøve at Avinor ble fakturert i henhold til avtalene på grunn av «mangelen på dokumentasjon».

Anskaffelsene har underveis «ikke vært gjenstand for tilfredsstillende internkontroll».

Hovedtillitsvalgt i YS-forbundet Delta Luftfart Flysikring, Ingrid Synnøve Brendryen, bekrefter at de ansatte har blitt informert om saken, men henviser til Avinor for kommentar til saken.

Administrerende direktør Anders Kirsebom i Avinor Flysikring

Administrerende direktør Anders Kirsebom i Avinor Flysikring sier til E24 at konsulentene ble leid inn for å drive installasjon og montering av diverse typer teknisk utstyr i flytårnene til Avinors mindre flyplasser. Han nevner Kirkenes, Alta og Kristiansand som eksempler.

– Vi ser svært alvorlig på dette. Våre interne prosedyrer og rutiner har ikke vært gode nok. I tillegg til tett oppfølging av alle involverte, har Avinor skjerpet retningslinjene for innleie av konsulenter. Avtalen med de aktuelle konsulentene er sagt opp, sier Kirsebom.

– Disse kontraktene løp fra 2008 til 2016. Du tok over som sjef for flysikringsdivisjonen i 2012. Føler du et ansvar for at dette ikke ble oppdaget tidligere?

– Det er helt klart mitt ansvar å sørge for at det skal være et solid system for internkontroll. Det er bra at dette ble oppdaget, men det skulle vært oppdaget i internkontrollen. Så derfor må vi skjerpe rutinene og det er mitt ansvar som leder, sier Kirsebom.

– Risiko for korrupsjon

Granskerne mener hele saken har eksponert Avinor for det de beskriver som «uønsket risiko, herunder risiko for korrupsjon». Granskerne skriver videre at det ikke er avdekket holdepunkter for korrupsjon i deres undersøkelser.

– Har noen i Avinor mottatt noen form for motytelser fra disse konsulentene, eller har noen i Avinor hatt noen personlige relasjoner med dem?

– Ifølge undersøkelsene som er gjort er det ikke avdekket noen motytelser eller relasjoner, sier Kirsebom.

– Kunne dere brukt mindre enn 41 millioner på dette arbeidet hvis det var blitt konkurranseutsatt, eller ville arbeidet kostet det samme uansett slik dere vurderer det?

– Vi kunne kanskje kommet noe bedre ut hvis jobben var gjort av egne ansatte, men det jeg har blitt fortalt av dem som jobbet med dette var at disse konsulentene ble valgt fordi de gjorde en god jobb. Det gjør imidlertid ikke saken bedre, for regelverket er ikke fulgt, sier Kirsebom.

Han legger til at Avinor i et par år har hatt et uavhengig prosjekt gående for å se om de kan redusere konsulentbruken generelt og gjøre mer internt med egne ansatte.

– Frykter dere at regelverket kan være brutt i andre avtaler dere har med andre leverandører på andre felt?

– Vi har nå en gjennomgang av alle konsulentavtaler i Avinor Flysikring og det samme skjer i Avinor-konsernet, sier Kirsebom.

Han peker på at det for tiden gjennomføres prosjekter for til sammen 2,0 til 2,5 milliarder kroner med oppgradering av flytårn til fjernstyrte tårn og introduksjonen av et nytt flyovervåkningssystem for hele landet.

– I den forbindelse har vi mange store entrepriser og kontrakter ute i markedet, men så langt er det ingenting som peker på at det er noen uregelmessigheter der, sier Avinor-direktøren.

Setter ut kontraktene på nytt



Ifølge Avinor-toppen har konsulentene tre måneders oppsigelse på kontraktene sine, og selskapet skal nå ut og gjennomføre anskaffelsen på nytt.

– Vil dere stenge disse konsulentene ute fra fremtidige anbud?

– Vi har ikke lov til å stenge dem ute, og dette er først og fremst en feil som er begått hos oss. Arbeidet som er gjort har vært viktig for flere prosjekter hos oss, og nå skal vi gjennomføre en ny anskaffelse i høst i henhold til regelverket, sier Kirsebom.

På spørsmål om det er aktuelt med en politianmeldelse, sier han at det er for tidlig å konkludere.

– Vi har nå en stor gjennomgang av hele konsulentbruken i selskapet og skulle det vise seg at det har skjedd ulovligheter vil det bli vurdert. I første omgang ser vi på rutiner og ser på behovet for opplæring internt, sier Kirsebom.

Han sier de både vil styrke internkontrollen og ha personalsamtaler med de involverte ansatte i Avinor.

– Det viktigste for meg er at vi nå har avsluttet kontraktsforholdet med konsulentene og at vi sørger for at vi gjør dette riktig neste gang.

