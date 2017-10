Nordea-topp etter kutt: – Bankjobbene kommer ikke tilbake

– Om noen spør hvor vi er, eller hvor er banker generelt er, om ti år, så tror jeg bankene fort kan ha bare halvparten så mange ansatte som i dag, sier administrerende direktør Casper von Koskull i et intervju mandag, ifølge Bloomberg.

Under en uke etter at storbanken Nordea fortalte at de skal kutte 6.000 jobber, forteller toppsjefen at han ikke tror at kuttet er midlertidig.

– Vi er kanskje en av de første til å gjøre dette. Det er ikke akkurat kostnadskutt, det er en ny måte å drive forretninger på, der du trenger mindre folk, forklarer von Koskull for avisen.

Det er også ventet at kuttene vil ramme ansatte i Norge.

Digitalisering



I forrige uke kom det også frem at nedbemanningen kommer som et resultat av hvordan Nordea-ledelsen tror bankmarkedet vil utvikle seg i årene fremover.

– Når vi nå har gjort store investeringer i våre IT-systemer, samtidig som vi ser at det kommer nye aktører inn i markedet og at kundenes ønsker for hvordan de vil bruke banken endrer seg, ser vi at vi over de neste tre til fire årene kan drive banken mer effektivt. Det er digitaliseringen som gjør det mulig, sa Nordeas sjef i Norge, Snorre Storset.

Flere banker



Nordea føyer seg i rekken av banker som har varslet at arbeidsstyrken må slankes, blant annet som følge av voldsomme endringer i våre brukervaner i kjølvannet av ny teknologi.

– Jeg synes dette er en helt klar trend i finansindustrien, en industri som begynner å bli veldig digital, sier von Koskull til Bloomberg.

I januar i år sa sjef Rune Bjerke i Norges største bank, DNB, at det er et under om de er mer enn 5.000 ansatte om ti år. DNB har i dag om lag 10.000 ansatte.