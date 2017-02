Selger nye biler med bilvrak i butikken

Bilia-butikkene på Hamar og Lillehammer går utradisjonelt til verks i kampen om nybilkundene. De to Volvo-forhandlerne ved Mjøsa har stilt ut hvert sitt bilvrak midt inne i utstillingen av splitter nye biler.

– Vi har solgt flere nye biler på dette. Kundene er imponert over at kupeene er helt uskadet, forteller Kurt Magnussen, plassjef ved Bilia på Lillehammer.

Der er det en 2014-modell Volvo V70 som står utstilt. Fronten ble trykket kraftig inn i kollisjonen med et tre i ca 70–80 kilometer i timen.

– Det var en klassisk utforkjøring som ifølge politiet normalt ville vært en klassisk dødsulykke. Men føreren, som var alene i bilen, kom fra det med «bare» brukket kragebein, og kunne selv gå ut av bilen, forteller Magnussen.

– Hvordan reagerer kundene når de ser bilvrakene?

– Flere har droppet å gå til andre bilbutikker og heller kjøpt bil av oss. Noen av dem har vært i alvorlige ulykker selv, og opplevd å bli skåret ut av vraket kanskje med alvorlige skader. De blir imponert over sikkerhetsnivået i Volvos biler. Her ser de at sikkerhetssystemene fungerer i praksis, sier Kurt Magnussen.

KOLLIDERTE MED TRE: Denne Volvoen som står utstilt på Bilia i Lillehammer kolliderte med et tre. Føreren kom fra det uten alvorlige skader.



Alvorlig frontkollisjon

Ved Bilia-butikken utenfor Hamar har de utstilt en Volvo V70 2012-modell som var i en alvorlig frontkollisjon med en stor og kraftig SUV. Uten forvarsel skjenet suven over gulstripen og rett mot Volvoen og barnefamilien som satt i bilen.

– Begge bilene hadde en hastighet på ca 65 kilometer i timen i kollisjonsøyeblikket. Som vi ser ble fronten trykket kraftig inn. Men kupeen er helt uskadet. Det ble ingen personskader, forteller bilselger Kjetil Grøtterud ved Bilia på Hamar.

– Hvorfor gjør dere dette?

– Volvos kjerneverdier har alltid vært sikkerhet. Her får vi vist det på en helt annen måte enn ved bare å snakke om det, eller ved å gi kundene en brosjyre om det. Her kan kundene ta på og studere bilen, åpne døren og gå inn for å se inne i kupeen, sier Grøtterud.

– God markedsføring

Dosent og ekspert på markedsføring ved Høyskolen i Kristiania, Trond Blindheim, er imponert over Volvo-forhandlerne.

– Jeg har ikke sett denne typen dramaturgi før. Men det er helt opplagt god og riktig markedsføring av Volvo. I alle amerikanske lærebøker står det at man skal holde seg til konseptet. Volvo er kjent for sikkerhet, på samme måte som Mercedes er kjent for prestisje og Audi for tysk teknologi. Da er det viktig å dyrke det, sier Blindheim.

– De sier selv de selger flere biler på dette. Tror du det?

– Ja, det tror jeg gjerne at de gjør.

GOD MARKEDSFØRING: Markedsføringsekspert Trond Blindheim synes markedsføringen til Bilia er svært god.

Også Trygg Trafikk synes det er bra med fokus på bilenes sikkerhet i markedsføringen av nye biler.

– Sikkerhet som salgsfremmende argument er positivt for trafikksikkerheten. Moderne kjøretøyteknologi er ikke bare skadereduserende, med viktige førerstøttesystemer bidrar den også til færre ulykker, sier Bård Morten Johansen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk.

– Modig gjort

Det var ikke lett for Volvo-forhandlerne å få tak i de to bilvrakene. De måtte garantere at bilene ikke skal på veien igjen.

– Vi var dessuten veldig i tvil om vi skulle våge å gjøre dette. Trafikkulykker er et sårbart tema som kan rippe opp i følelser. Men vi har ikke fått noen negative reaksjoner på det året vi har hatt bilen i utstillingen her på Hamar, forteller bilselger Kjetil Grøtterud.

Heller ikke Trond Blindheim ser noen farer ved å markedsføre bilvrak i salgsutstillingen.

– Snarere tvert imot. Det er modig gjort og det kan skremme noen kunder. Men jeg ser veldig positivt på at bilforhandlere minner oss om farene ved å kjøre bil. Det tror jeg de fleste tenker, sier Trond Blindheim ved Høyskolen i Kristiania.