Kinesisk forbud utløste nytt kraftig bitcoin-fall

Lørdag kostet en bitcoin 4.991,66 dollar. Tirsdag morgen er prisen nede i 4.160,53 dollar hos CoinDesk.com. Andre kryptovalutaer som ethereum, ripple og litecoin har falt enda mer.

Fallet, som begynte lørdag ettermiddag forklares med nye reguleringer i Kina, som mange frykter kan bety at myndigheter over hele verden vil gjøre mer for å regulere kryptovaluta. Kinesiske myndigheter forbyr selskaper å hente penger gjennom å lansere ny kryptovaluta, såkalte Initial Coin Offering (ICO). Nå skal 60 store plattformer for kryptovaluta finkjemmes av myndighetene.

– Ulovlig

– Dette er i realiteten ulovlig finansiering og mistenkes for å selge og kjøpe valutaer ulovlig. Det er foretatt ulovlig utstedelse av verdipapirer med uregulerte innskudd, ulovlig markedsføring og har tilrettelagt for kriminelle aktiviteter, skriver den kinesiske sentralbanken.

Nyheten gjør ingenting for å motvirke volatiliteten til kryptovalutaene i verden. I løpet av helgen har markedet blitt nedjustert med 20 milliarder dollar.

– Kjapp gevinst

Myndighetene mener å ha bevis for at enkelte ICO-er har vært rene svindler. Og de ønsker dermed å strupe adgangen til å opprette nye «coins».

Totalt har det blitt hentet inn 2,32 milliarder dollar gjennom ICO-er, og mer enn 90 prosent av den summen er hentet inn i 2017.

– Kinesiske investorer er glade i kjappe gevinster. Nå ser myndighetene ut til å ta dette i starten, sier Wang Feng, som er styreformann for Ye Lang Capital i Shanghai ifølge The Street.