Sturle fra Florø har tjent over en million på bitcoin-handel

Sturle Sunde fra Florø er en av dem som har handlet lengst med bitcoin i Norge.

Den tidligere IT-konsulenten startet opp høsten 2010, etter å ha oppdaget digitalvalutaen ved en ren tilfeldighet.

Siden da har Sunde solgt bitcoin til flere interessenter, både i Norge og internasjonalt, og veksler bitcoin som selvstendig næringsdrivende.

Han har hittil tjent over en million på den virtuelle handelen.

Våren 2011 passerte Sunde 50.000 kroner i bitcoin-salg, og har med tiden bygget seg opp en stadig økende verdibuffer som han forhandler fra, ved å kjøpe til lavere pris og selge til høy pris.

– Jeg begynte med å veksle mellom norske kroner og bitcoin. De som kjøpte da har jo hatt en ganske bra kursstilling. Bitcoin finnes i en begrenset mengde, og da får det en verdi, sier Sunde til E24.

Sa opp jobben

Sunde sa opp jobben sin som IT-konsulent i Flora kommune, da han så at inntekten fra bitcoin-forhandlingene ga han samme inntjening som en vanlig månedslønn.

Markedspleieren selger i dag som privatperson, og tar små marginer mellom kjøp og salg av de digitale myntene.

– Jeg har vært heldig med kursutviklingen, og det er her jeg har tjent mest. Jeg sitter med mange bitcoin, og har en god buffer for å drive med handelen. Jeg blir rikere på papiret, og bufferen er den inntektskilden jeg har, sier Sunde.

Handelen har gjort Sunde til bitcoin-millionær, men han understreker at formuen er en arbeidende kapital.

Uten bufferen hadde ikke Sunde hatt den omsetningen han trenger for å opprettholde en normal inntekt.

Han kan ikke bruke disse pengene, for da vil samtidig inntektsgrunnlaget forsvinne.



Til sammenligning med en bedriftseier har han en stor papirformue på grunn av bufferens nåværende verdi, men selger han «bedriften» vil han ikke lenger ha en inntekt, forklarer han.

50 kunder om dagen



Sunde distribuerer i dag salg til om lag 50 personer om dagen, og det over hele landet.

– Handelen øker jevnt og trutt, og i perioder har det vært ganske mye. Særlig i desember i 2013 og 2016, hvor kursene steg kraftig. Mange vil jo komme seg inn i handelen før kursen stiger mer.

DIGITAL: Bildet over er kun en illustrasjon på bitcoin-mynter, da de ikke finnes i fysisk form. Sturle Sande er nordmannen som har tjent stort på bitcoin-handel over nett.

Momsfritt for privatpersoner

Sunde har drevet med handelen som privatperson, hvor kjøp og salg av valutaen er momsfritt.

Da salget tok seg opp i 2011 tok Sunde kontakt med Skattetaten, fordi han ved utfylling av selvangivelsen lurte på om han skulle føre inn inntektene som næringsoppgave eller som privatperson.

Spørsmålene ble da sendt videre til Skattedirektoratet, som videre opplyste han om at registreringene skulle utføres som privatperson.

I en fornyet vurdering fra Skattedirektoratet tidligere denne måneden konkluderte direktoratet med at tjenester som gjelder veksling av bitcoin er omfattet av unntaket for finansielle tjenester i merverdiavgiftsloven.

Snuoperasjonen skjedde etter at Finansdepartementet tok kontakt og ba Skattedirektoratet revurdere sin posisjon, opplyste finanspolitisk talsmann Hans Andreas Limi i Frp til E24 da forslaget ble kjent den 9. februar.

– De har nå konkludert med at bitcoin skal være unntatt merverdiavgift, etter å ha gjort en vurdering på oppfordring av regjeringen, sa Limi.

Enorm verdistigning

Bitcoin er en virtuell digitalvaluta som ikke eksisterer i fysiske sedler og mynter. Den handles kryptert på nettet, og er helt desentralisert – den er ikke underlagt noen sentralbank.

– Jeg kan bruke bitcoin uten videre, og betaler gjerne med bitcoin når jeg kan. Spesielt ved kjøp i utlandet, hvor jeg slipper å registrere kredittkortinformasjon hos de jeg forhandler fra, sier Sunde, som for to uker siden betalte med bitcoin for en hamburger under et besøk i Berlin. Han mener bitcoin har utviklet seg enormt den siste tiden.

Sunde mener at varene blir billigere for de som handler med bitcoin, i motsetning til betaling med kredittkort hvor selskapene ofte skal ha gebyrer.

– Jeg slipper disse gebyrene ved å betale med bitcoin. Også ved kjøp av dollar og lignende, hvor jeg ofte får en dårligere vekslingskurs. På alle kanter er det gebyrer, men bitcoin er friksjonsfritt, sier Sunde.

I 2011 kjøpte han et par sokker i Alpakka-ull, til en pris på 40 bitcoin. Da var den norske kroneverdien per bitcoin på omlag 30 norske kroner.

I dag er verdien på en bitcoin oppe i omtrent 8.520 kroner, og «sokkekjøpet» ville per dags dato hatt en verdi på over 340.800 norske kroner.

– Hadde jeg spart de bitcoinene kunne jeg i stedet for ha kjøpt meg en bil i dag, forteller Sunde.

Og Florø-væringen har flere eksempler på hvor enorm prisstigning bitcoin har hatt de siste årene. I desember 2010 ga han bort 20 bitcoin hver til noen kamerater. En av de som mottok julegaven fra Sunde er i dag bosatt i London, og nå tar den lokale puben hans i mot bitcoin.

– Han slipper å bekymre seg for ølprisene på den lokale puben for å si det sånn, sier en lattermild Sunde, og understreker at det på mange måter er en julegave han fortsatt gir til vennene sine den dag i dag.

Usikker kursutvikling

Salget av digitalvalutaen har dabbet av i februar, forteller Sunde, men omsetningsgrafen er konstant stigende, med noen topper her og der. Han forteller at Kina har det største volumet av bitcoin-handel, og at kineserne har stått for størsteparten av handelen når kursen varierer voldsomt.

Han vil ikke komme med spådommer om hvordan kursen kan utvikle seg videre, og anbefaler folk til å ikke kjøpe mer enn de har råd til å tape.

– Framtiden er vanskelig å spå. Jeg tror at bitcoin vil bli brukt mer i Norge, så snart formalitetene og regelhindringene fastsettes og kommer på plass, sier Sunde.

Han viser til at handel med bitcoin er vanskelig å håndtere, grunnet at momsgrunnlaget må inkluderes om et firma skal ha rett til å få handelen godkjent.

Digitalvalutaen blir ansett som gyldig betalingsmidler av flere betalingsformidlere, så vel som alminnelige forretninger i Norge. I listen over firma som tilbyr bitcoin som betalingsmiddel, finnes blant annet leverandør av hosting-tjenester, Host1, samt Microsoft, og reiselivstjenesten Expedia.

Bitcoins klassifiseres som elektronisk tjeneste av Skattedirektoratet, og dermed skal næringsdrivende legge 25 prosent merverdiavgift på sin omsetning av bitcoins, står det i Skattedirektorates prinsipputtalelse fra 2013.