Bjørn Kjos om ny Boeing-modell: – Vi vil definitivt være først i køen

Norwegian stiller seg først i køen for ny modell fra Boeing.

Onsdag denne uken var Norwegian-sjefen Bjørn Kjos i Seattle, og da fortalte han amerikanske medier at han er veldig interessert i Boeings nye «modell 797». Modellen har ikke offisielt fått navn ennå, men innad i bransjen har modellen altså fått navnet «Boeing 797».

– Ja, vi vil definitivt være først i køen, sa Bjørn Kjos ifølge CNN.

Boeing benyttet Paris Air Show forrige uke til å slipe de første detaljene om flyet, som foreløpig kun finnes på tegnebrettet.

Kjos sa at han forventet at Boeing kommer til å begynne ta bestillinger i 2018, men at flyet ikke vil være klart før 2025.

En rekke andre flyselskaper har meldt sin interesse for flyet.

797-modellen er beregnet til å gjøre flyginger over Atlanterhavet, men vil være mindre enn de minste Dreamliner-flyene.