Kjos har tapt 1,5 milliarder på et drøyt år

I 2017 er Norwegian-aksjen ned nesten 40 prosent, og fra toppen i april 2016 er aksjen ned 53 prosent, skriver Finansavisen.

– Aksjekursen går opp og ned. Jeg ser imidlertid ikke på den fra dag til dag, men heller over tid, sa Kjos til Finansavisen tidligere i juli.

Kjos sitter på i overkant av 7,4 millioner aksjer i Norwegian gjennom investeringsselskapet HBK Invest, hvor han eier 84 prosent. Kursfallet til Norwegian betyr et tap på 900 millioner kroner siden nyttår, og 1,5 milliarder siden april 2016. Verdien på Kjos' Norwegian-aksjer er nå 1,3 milliarder kroner.

Analytiker i den britiske storbanken HSBC, Andrew Lobbenberg, tror aksjen vil fortsette å falle.

– Andre kvartal viste at kostnadsnivået i Norwegian er fullstendig ute av kontroll. Selskapet har bestilt flere nye fly enn de trenger, etter vår oppfatning, og de har en rekke finansielle utfordringer. Vi tror derfor at aksjekursen vil fortsette å svekke seg de kommende månedene, sier Lobbenberg til Finansavisen.

Analysesjef i Norne Securities, Karl-Johan Molnes, tror høsten blir bedre enn ventet.

– Det er enorme sesongvariasjoner i aksjen, og tredje kvartal blir som regel bedre enn ventet. Vi tror derfor det er en stor oppside i aksjen nå, sier han.

Skuffende kvartalsrapport

Etter at Norwegian leverte det analytikere kalte en skuffende, svak og rotete kvartalsrapport i midten av måneden, falt aksjen ned over 8 prosent i respons.

Resultatet for andre kvartal viste en vekst i omsetningen på 1,14 milliarder kroner i andre kvartal og et brutto driftresultat som nesten forsvant, etter å ha falt fra 1,32 milliarder til 58,5 millioner kroner, målt mot samme periode i fjor.

Det var svakere enn hva analytikerne ventet, som i forkant estimerte en omsetningsvekst til 8,2 milliarder og et brutto driftresultat på 1 milliard, ifølge SME Direkt/TDN.

Økte kostnader

Én av hovedgrunnene til at Norwegian så vidt klarte å tjene penger på driften i andre kvartal er økende kostnader, og det er særlig utgiftene til leasing (flyleie) på kort og lang basis som øker.

I andre kvartal brukte selskapet 931,3 millioner på dette, mot 641,5 millioner på samme tid i fjor.

– Vi har hatt betydelige ekstra kostnader til innleie av fly, høy oljepris og passasjeravgiften i Norge, noe som har hatt en negativ effekt på resultatet, sa Norwegian-sjef Bjørn Kjos i forbindelse med resultatet.

Tidligere i sommer ble det også klart at Norwegians finansdirektør, Frode Foss, gikk på dagen. Aksjekursen stupte umiddelbart på nyheten, og fallet har ikke stoppet siden.

Analytiker mener Norwegian må endre strategi

Analytiker i Norne Securites, Karl Johan Molnes, uttalte kort tid etter resultatslippet at Norwegian må endre strategi for å redde selskapets fremtid.

– Norwegian er så langt et eksperiment som hatt gitt utrolig mange billige flyreiser, men finansielt fungerer ikke forretningsmodellen, sier han til E24.

Det har tidligere vært kjent at Norwegian er nær ved å inngå en såkalt feeder-avtale med enten Easyjet eller Ryanair i Europa. Molnes mener at det ikke er nok for flyselskapet, og at de bør tenke på muligheten med å bli med i en av de store flyalliansene i verden. Blant dem finner vi Star Alliance, som SAS er medlem av, Sky Team og One World.

– Det ser ut som om Norwegian sannsynligvis trenger hjelp utenfra fra store selskaper. Enten med hvordan de skal drive, eller hvordan de skal estimere enhetskostnader.

Analytikeren påpeker at flyselskapet har kommet imponerende langt på egne bein, men i Norwegian-resultatet for andre kvartal kom det frem at et aksjeslag i Bank Norwegian redder overskuddet for selskapet i kvartalet.

– Man kan ikke drive et flyselskap på lang sikt som en markedsføringsenhet for en bank som driver med konsumlån, sier han.