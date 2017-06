Kjos til DN: – Ikke feil å gå rett til pilotene

Forrige helg ble mange Norwegian-passasjerer rammet av flere kanselleringer. Grunnen var ifølge selskapet at de ikke hadde nok piloter til å bemanne flyene. Siden har det kommet frem at fagforeningen Norwegian Pilot Union (NPU) takket nei til et tilbud fra ledelsen om å selge fridager for pilotene. I starten av uken gikk ledelsen rundt NPU og ga pilotene et direkte tilbud, som flere takket ja til, ifølge Dagens Næringsliv.

Norwegian-sjef Bjørn Kjos mener det var det eneste riktige.

– Det var ikke feil av oss å gå direkte til pilotene med et tilbud om å jobbe ekstra mot bedre betaling. Det var et akutt behov, sier han til avisen.

– Beklagelig

Han forteller at passasjerene alltid kommer først.

– Det er alltid beklagelig når passasjerer rammes av uforutsette problemer som dette, og det liker jeg særdeles dårlig. Vi planlegger alltid for at uforutsette ting kan skje. Denne gang ble vi rammet av flere problemer samtidig. Det viktigste er å få passasjerene frem, sier Kjos til DN.

Manglende bemanning av piloter skal ha vært en av hoveddriverne bak Norwegians «sommerkaos» i helgen og den påfølgende mandagen, som førte til en rekke kanselleringer og rammet flere hundre passasjerer.

Henvendte seg direkte

I møtereferater fra henholdsvis 8. september, 12. januar og 16. mars kommer det tydelig frem at de tillitsvalgte har etterlyst mer informasjon om bemanningssituasjonen, og at dette ikke har blitt møtt av ledelsen.

Pilotenes tillitsvalgte har henvendt seg direkte til ledelsen gjentatte ganger i spørsmålet om hvordan behovet for piloter blir utover året, viser møtereferatene.

Leder i Norwegians kabinforening, Marit Lindén, sier til E24 at de også har tatt opp spørsmålet om pilotbemanning med Norwegian-ledelsen.

– Vi tok det opp i kontaktmøtene vi har med selskapet jevnlig. Seneste møte var i juni, hvor vi påpekte dette, sier Lindén.