Røkke jr. kjøper nabohuset for 16 millioner kroner

Akastor-sjef og sønn av Kjell Inge Røkke, Kristian Monsen Røkke, har nå kjøpt naboeiendommen i Asker for 16 millioner slik at svigerforeldrene skal kunne bo nærmere, skriver Dagens Næringsliv.

– Det dukket opp en unik mulighet i nabolaget og mine svigerforeldre flytter inn i boligen om kort tid, skriver Monsen Røkke i en tekstmelding til DN.

Eiendommen på 1,16 mål ligger i Strandveien 18 a, rett ved siden av Røkke og hans kone, Nina Glende Røkke, i Strandveien 18 b som de tilbake i 2014 kjøpte for 26 millioner kroner.

Verdier i Asker for 135 millioner



Monsen Røkke sin investering i nabohuset feier seg inn i rekken av de mange eiendommene Røkke-familien nå eier i området.

Eiendommene i Strandveien ligger ikke langt unna Konglungen, hvor Røkke senior og hans kone, Anne Grete Eidsvig, bor.

– Vi gleder oss til å være samlet i Asker, sier Røkke til DN.

I Asker har det eldre ekteparet investert rundt 90 millioner kroner for eiendommer. Eiendommen på Konglungen kjøpte han tilbake i 2005. I ettertid har de kjøpt flere naboeiendommer for å kunne bygge ut.

Etter den siste investeringen i Strandveien har Røkke-familien eiendommer i Asker for rundt 135 millioner kroner.



Flyttet hjem fra USA

Etter å ha bodd 20 år i USA flyttet Kristian Monsen Røkke og konen hjem til Norge i 2015, hvorpå eiendommen i Strandveien for 26 millioner kroner ble kjøpt.

Etter å ha jobbet i flere år for det amerikanske verftet Aker Philadelphia Shipyards, flyttet han hjem for å ta over som konsernsjef i oljeselskapet Akastor. I Philadelphia fikk han mye av æren for snuoperasjonen i verftet.