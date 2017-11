– Jeg er veldig, veldig spent, sier Marianne Sodeland til E24.

Hun er utnevnt til ny administrerende direktør for Remax i Norge, og gjør seg nå klar for å lede deres andre inntog i Norge – ti år etter at det første endte i fiasko.

Denne gangen har den amerikanske meglergiganten viktige lærepenger med seg i bagasjen, lover Sodeland, som har flere års fartstid fra Aktiv og Eika Gruppen.

Planen er å gradvis ese ut og kapre markedsandeler – med mål om 20–30 Remax-kontorer rundt om i landet innen få år. Kontorer i Bergen er allerede etablert.

– Jeg tror tiden er inne for å få en annen aktør inn i den norske bransjen, med litt annen innfallsvinkel enn de etablerte kjedene, som gjerne er eid av banker.

– Er det noe galt i å være bankeid?

– Absolutt ikke, jeg kommer selv fra Eika-gruppen. Men vi ser nå at bransjen er litt under angrep når det kommer til tillit, sier Sodeland, og utdyper:

Bråstans i 2007



– Det kommer stadig nye innstramminger fra Finanstilsynet for hvordan bank og meglere kan jobbe sammen. Jeg tror vi kan bli et frisk pust, sier hun, med henvisning til at Remax ikke har slike bindinger.

Remax ble startet i Denver i USA og er i dag verdens største meglerkjede, med 110.000 meglere.

Kjeden kom til Norge ved tusenårsskiftet, og satset også friskt den gangen. De klarte å runde 30 kontorer før det omsider var kroken på døren.

I 2007 kunne man lese overskrifter som «Masseflukt fra Remax» og «To av tre Remax-kontorer borte». Samme år trakk kjeden seg ut av Norge.

Sodeland opplyser at det er kjøp av franchisen fra Remax i Europa som har tilrettelagt for den nye satsingen ti år senere.

– Gjorde en stor feil



– Målet om tredve kontoret har en viss gjenklang fra tidlig 2000-tallet; Hva gikk galt da, som dere skal gjøre annerledes nå?

– Det som gjorde at det gikk veldig gærent sist, var at man utstyrte folk med en telefon og ba dem være megler. Dette var før eiendomsmeglingsloven trådte i kraft, og bransjen var helt uregulert, erindrer Sodeland.

– I tillegg gjorde man en stor feil i å prøve å implementere det samme konseptet som i resten av verden.

Hun sier de ikke vil gjøre de samme feilene igjen. Nå har de gjort viktige norske tilpasninger, bruker den norske franchisemodellen, og vil kun jakte de beste meglerhodene, varsler Sodeland.

– Det er ingen selvfølge at folk får være med. Det skal henge høyt, varsler hun, og legger til at de bruker mye tid på rekruttering.

Vil rekruttere konkurrenter



Ifølge Norges Eiendomsmeglerforbund har det vært overetablering av meglere i Oslo-området de siste årene.

– Det har rett og slett blitt flere meglere enn oppdrag, sa direktør Carl O. Geving til E24 fredag.

Samtidig har meglerens provisjoner falt, viser tall fra Finanstilsynet.

– Er det plass til dere i en by som Oslo, Sodeland?

– Det vil det absolutt være. Mye av vår rekruttering skjer fra etablerte meglere. Vi ser altså for oss en forflytning mer enn at antallet meglere øker, hvor vi henvender oss til konkurrenter som jakter en litt annen driftsmodell.

På nåværende tidspunkt er det heller ikke skrevet i stein hvilke byer og steder Remax skal etablerer seg i, påpeker hun.