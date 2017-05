Oppussingsobjekt på Oslos beste vestkant: 5,3 mill. over prisantydning

Selv om prisveksten har bremset i de fleste regioner av boligmarkedet etter nyttår, går det fortsatt hett for seg enkelte steder.

På Bygdøy i Oslo var det først og fremst beliggenheten som gjorde at kronene rullet raskt i kampen om en enebolig på 196 kvadratmeter over to plan.

Selv om boligen ifølge megler har behov for full oppussing, stoppet ikke budkampen før prisen hadde nådd 19,1 millioner kroner – 5,3 millioner mer enn prisantydningen da boligen ble lagt ut for salg.

– Enorm interesse



Den store interessen som førte til den friske prisen skyldes flere faktorer, ifølge Roy Blixt i Sem & Johnsen Eiendomsmegling, en av to meglere som sto for salget.

– Jeg hadde tipset et tyvetalls interessenter om denne boligen i forkant – det var en enorm interesse, i tillegg til de vi fanget opp på Finn, sier Blixt til E24.

Han sier boligsalget var spesielt fordi det er veldig lite til salgs på Bygdøy.

– Det har omtrent ikke vært en eneste enebolig i denne prisklassen med en ålreit beliggenhet på lang tid – i alle fall et par år.

– Når man da ligger på et av Bygdøys høyeste punkt, med både sol fra morgen til kveld og sjøutsikt, selv om det er full oppussing, fanget det veldig stor interesse. Større enn vi nok hadde trodd, sier megleren.

Oppmøte ved visningen var «veldig godt», med mange budgivere. Til slutt var det minst fire interessenter som var med langt i budkampen, forbi 18 millioner.

– Den endte da på 19,1, sier megleren.

Han understreker at selv om huset ikke er større enn 196 kvadratmeter – noe som gir en pris på drøyt 97.000 kroner per meter, er tomteverdien spesiell.

– Den glemmer mange. Det er en spesielt god beliggenhet og svært sjelden at boliger med så fin beliggenhet på Bygdøy i denne prisklassen kommer for salg. Det har nok fanget veldig stor interesse. Både lokalt på Bygdøy fra folk som kommer fra stort hus og vil til mindre hus, og de som er yngre og vil flytte fra rekkehus og tomannsboliger til enebolig.

– Fornuftig utgangspunkt

Selv om prisen endte 5,3 millioner kroner over prisantydningen på 13,8 millioner, tilsvarende 38 prosent høyere, var ikke eneboligen lagt ut for lavt, mener Blixt.

– I etterkant kan man lett si at man kunne gått ut høyere, men jeg tror ikke det hadde vært noen klok avgjørelse og gått ut på 17 eller 18. Da tror jeg mange hadde ristet på hodet. Det er markedskreftene som gjør at det blir slik.

Han viser til at referansesalgene har ligget i området fra 11,12 og opp til 13,5 millioner. For den nylig solgte boligen er standarden omtrent slik den var ved byggeår, i 1966.

– Vi regnet inn 3–4 millioner i oppussingskost på prisantydningen. Da begynner det å bli et fornuftig utgangspunkt, synes vi, sier Blixt.



OPPGRADERING: Boligen har behov for full modernisering, ifølge megler.

– Lite til salgs



Ifølge megleren er markedet for boligene på Bygdøy preget av lavere tilbud enn etterspørsel.

– Jeg sitter med en liste over veldig mange kjøpere på Bygdøy, og jeg klarer ikke tilby dem noen eneboliger i den prisklassen. Situasjonen er kort og godt at det er svært lite til salgs for dem som er på jakt etter enebolig der ute. Jeg sitter med kjøpere opp til 50–60 millionersklassen som ikke finner noe der ute.

Skulle kjøperne få lyst til å selge en gang, tror ikke Blixt det blir noe problem å få tilbake pengene.

– Du får nesten ikke kjøpt enebolig på Bygdøy under denne prisklassen. Det kommer til å stå seg. Selv om de har gitt 19,1 og pusser opp, så kommer de til å få de pengene tilbake igjen. Fordi beliggenheten er så bra og det er så lite til salgs ute på Bygdøy, sier han.