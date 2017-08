– Det kommer til bli et ramaskrik fra flyselskapene gjennom september-oktober i 2018 hvis det ikke er en avtale på plass da. På det tidspunktet kommer helvete til å bryte løs her borte, sa Ryanair-sjef Michael O'Leary onsdag ifølge Bloomberg.

Den 29. mars 2019 trer Storbritannia offisielt ut av EU. Det betyr at statsminister Theresa May og resten av den britiske regjeringen har litt over halvannet år på å forhandle frem avtaler med unionen.

May har signalisert at hun ønsker en «hard brexit». Som konsekvens ventes det blant annet at finanssektoren vil rømme landet.

For flyselskapene, som planlegger rutene sine lang tid i forveien, kan det by på store problemer når de ikke vet hvilke regler som vil være gjeldende.

– Det blir mer og mer sannsynlig at det vil bli forstyrrelser i flytrafikken i april 2019, sier O'Leary.

Han tror ikke at de nødvendige avtalene for flytrafikken kommer til å være i boks i tide. Det vil kunne føre til et komplett kaos i flytrafikken i noen uker.

O'Leary har helt siden brexit-avstemning kom på banen vært stor motstander av at Storbritannia skal forlate EU, og finansierte blant annet reklamer i forsøket på å påvirke britiske borgere i forkant av valget. Et av argumentene hans var at hele EU ville rase sammen dersom britene forlot unionen, skriver Bloomberg.

Analytiker i Norne Securites, Karl-Johan Molnes, tror i likhet med Ryanair-sjefen at det kan bli kaotiske tilstander i britisk luftfart i mars 2019.

Vil bruke flyreiser som pressmiddel

Flyekspert og analytiker i Norne Securities, Karl Johan Molnes, mener brexit kommer til gjøre vondt for flybransjen i Storbritannia og ferierende briter.

Han tror, i likhet med O'Leary, at det godt kan skje en tilnærmet full stans i flytrafikken i et par uker i april 2019, og at det vil bli et vesentlig redusert antall flyreiser mellom EU og Storbritannia når avtalen først er i boks.

– EU har mange sterke krav, og Storbritannia har mye de skal bestemme seg for. Da gjelder det for EU å gjøre det vanskelig for dem, og en mulighet er å gjøre det vanskelig å forhandle flyavtalen. Da kan det gå mot en periode med stor usikkerhet og mindre fly, sier Molnes.

Han mener at overgangsperioden er et godt våpen for EU til «å få britene til å skjønne hva de har stemt for», og kanskje til og med ombestemme seg.

– Det blir en «wake up call». Dette er selvpålagt kommunisme i reising, og reisemulighetene er noe av det verste du kan ta fra folk. De vet jo hva de går glipp av hvis de plutselig ikke får dratt til Syden på sommeren, sier Molnes.

Han påpeker også at svært mange europeere pendler til blant annet London for å jobbe. En hard brexit vil gjøre at disse forsvinner, og det alene vil sørge for en kraftig reduksjon i etterspørselen etter flyreiser. Dette kommer i tillegg til at det antagelig vil bli langt færre ruter inn og ut av Storbritannia som følge av ulike krav fra EU.

– Invester i irske fergeaksjer

O'Leary mener at optimismen blant flere politikere og flyselskaper om luftfarten ikke skal påvirkes nevneverdig av brexit ikke henger på greip. Han tror de 27 andre EU-landene vil pålegge Storbritannia å akseptere europeisk jurisdiksjon hva gjelder reiser. Han tror også at restriksjoner i eierskapssammenheng vil bli problematisk, og spår blant annet at British Airways kommer til å måtte selge sin spanske Ibera-enhet. Til slutt kan disse restriksjonene vise seg å være helt uakseptable for mange i Storbritannia, som igjen vil forlenge forhandlingene, argumenterer O'Leary. I tillegg er det svært mange emner som skal diskuteres, og man har ikke engang begynt å snakke om hvordan man skal løse avtaler for næringslivet, sa Ryanair-sjefen. – Jeg anbefaler sterkt at du investerer i aksjer i irske fergeselskaper eller skotske hoteller, sa han, og påpekte på ironisk vis at dette vil påvirke alle britene som liker å ta seg en tur til solfylte strender i Middelhavet. Brexit: Bankflukt kan bli smertefullt for London Viktig for britisk økonomi

British Airway-eier IAG er på sin side optimistiske.

– Vi har tiltro til at en omfattende luftfartsavtale mellom EU og Storbritannia vil komme i mål. Det er i Europas beste interesse å ha en fullt ut liberalisert avtale, skriver de i en kommentar til Bloomberg.



Transportminister i Storbritannia, Chris Grayling, sa i slutten av juli at det er null sjanse for at flyene vil stå på bakken ved utgangen av mars.

– Det er utenkelig at noen på noen av sidene her ville ønske å stoppe å fly, spesielt gitt viktigheten av britiske turister for mange EU-land, sier han.



Onsdag uttalte også transportdepartementet at de anser luftfart som «helt avgjørende» for britisk økonomi, og at myndighetene er forpliktet til å bevare «liberal adgang til europeiske luftfartsmarkeder».