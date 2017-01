Hansa Borg har sittet i møter med Rema 1000 siden i høst. I går ble det siste møtet avsluttet, uten noen regional leverandøravtale for 2017. I stedet får bryggeriet en liten lokalavtale, hvor de kun skal selge et begrenset antall produkter i Rema-butikker i Hordaland, deler av Østfold og Vest-Agder.

For Hansa Borg er det en dramatisk volum-skrumping: Fra salg av 14,5 millioner liter produkter i Rema-hyllene i 2015, styrer de mot kun estimerte én million i år, gjennom den nye lokalavtalen.

– Aldri opplevd lignende



– Det er forsvinnende lite og høyst beklagelig, sier bryggeridirektør Lars Midtgaard.

Han var tydelig frustrert da han torsdag holdt en pressebrief i Oslo. Han sa han aldri har opplevd lignende gjennom sine 25 år i bransjen. Hansa Borg har for øvrig hatt et regionalt samarbeid med Rema like lenge, før det altså nå brytes.

– Det medfører et så dramatisk mye lavere volum for vår selskap, at priser og betingelser blir deretter, varslet Midtgaad.

Han sier Rema må betale høyere innkjøpspriser i den nye lokalavtalen. E24 har sendt Rema forespørsel om kommentar.

Vil ikke dø

Regionalt har Rema 1000 valgt å samarbeide tettere med Ringnes, samtidig som de har inngått flere nye lokalavtaler med mikrobryggerier.

Med Remas nye «bestevenner», slik Midtgaard sier det, varsler han at Hansa Borg nå må jakte sine egne.

– Vi skal ikke legge oss ned for å dø. Vi er en sterk nasjonal aktør. Vi har mange venner der ute. Vi har Coop, vi har Norgesgruppen, vi har Bunnpris som kunder, og masse utelivskunder. Vi gir oss aldri.

Her er noen av Hansa Borg-produktene som forsvinner fra Rema 1000-hyllene: