Enorm overproduksjon av lammekjøtt: Likevel får du ikke billigere lam i butikk

De siste årene har beholdningen av lammekjøtt på reguleringslageret vokst og vokst.

Overskuddet på sau og lam er cirka 1.200 tonn i år, ifølge siste prognose fra Nortura Totalmarked. Det kommer på toppen av et reguleringslager på omtrent 3.200 tonn ved inngangen av året.

Den siste tiden har imidlertid lageret blitt betydelig redusert, forteller direktør Jakob Simonhjell i Nortura Totalmarked.

– Vi har allerede i år tatt ut 800–900 tonn med lammekjøtt av lageret, så det er en bra utvikling, sier Simonhjell.

Vil ikke dumpe prisen

Blant annet har Norgesgruppen begynt å selge lammekjøtt fra reguleringslageret ut i sine butikker. Dagligvarekjempen har inngått en avtale med Nortura om å selge 1.200 tonn lammekjøtt på toppen av det de allerede hadde planlagt å selge i år.

Salg fra reguleringslageret skjer til sterkt rabatterte priser, etter at Nortura har økt det såkalte frysefradraget for kjøttet som ligger på lageret. De som skjærer og pakker lammekjøtt får dermed noe rimeligere kjøtt enn tidligere.

Nortura er markedsregulator Nortura har på vegne av myndighetene ansvaret for markedsregulering av kjøtt. Det innebærer å sikre forsyningen av kjøtt over hele landet og regulere markedet slik at det er balanse mellom tilbud og etterspørsel. Tiltak for å regulere markedet er blant annet å stimulere kjøttproduksjon hvis den er mindre enn etterspørselen og sørge for tiltak for å hindre overproduksjon hvis produksjonen er større enn etterspørselen. Import og eksport og lagring på reguleringslager er blant virkemidlene for å balansere markedet. Kilde: Nortura

Likevel selges ikke kjøttet i butikk til noe særlig lavere priser.

– Generelt er prisen på fryst lam noe lavere, sier kategoriansvarlig for ferskvare Espen Schøning Lie i Meny.

– Og denne sesongen er det alltid kampanjer på lammekjøtt. Man priser seg i forhold til markedet, og inn mot påske er lammelår en vare som er presset på pris, sier han.

Lie påpeker at dersom lageret tømmes ved hjelp av prisdumping, kan det være uheldig når en skal selge lammekjøtt til vanlig pris igjen.

– Vi ønsker ikke å dumpe prisen nå. Vi ønsker i stedet å etablere varer som vi kan selge hele året gjennom, som for eksempel lammekjøttdeig, saltet lammekjøtt, lammepølser og lammeburgere, sier han.

Nå merker Meny en økende etterspørsel etter flere typer produkter av lammekjøtt.

– Allerede høsten 2015 begynte vi å satse sammen med Nortura på lam fra Hallingskarvet, og vi har i mange år solgt Jæren smak lam fra Rogaland. Det har gått veldig bra. Etterspørselen er dessuten økende når man har et større sortiment, så vi merker at når bransjen løfter sortimentet, øker etterspørselen. Vi selger allerede lam hele året, men ser for oss å klare og etablere enda flere varianter som helårsprodukt, sier Lie.

Etterspør lam utenfor sesong



Grunnen til at det er så mye lammekjøtt på lager nå, skyldes en overproduksjon av sau og lam.

– Lageret er større enn optimalt, sier Simonhjell i Nortura Totalmarked.

– Det som er optimalt er at vi har litt kjøtt utover vinter, vår og sommer, men at det er tomt når vi går inn i en ny sesong på høsten. Selv om utviklingen så langt er positiv, er ikke situasjonen med overproduksjon løst og det er noe vi må jobbe med over noen år, sier Simonhjell.

Kommunikasjonssjef Åse Kringlebotn i Nortura forteller at dyrene som slaktes har blitt for store. Det store overskuddet skyldes altså ikke at nordmenn spiser mindre lam. Norske forbrukere har tvert imot etterspurt lammekjøtt også utenfor sesong, forteller Kringlebotn.

– Til påske har alle butikker lammekjøtt, men nå er det også mange som har det både før og etter. Vi har prøvd oss på å lage andre typer produkter, som salt lammekjøtt, som er populært i noen deler av landet som tilbehør til tradisjonskost som komle eller raspeball. Dette har slått overraskende godt an også på Østlandet, hvor man normalt ikke har hatt noen tradisjon for denne typen mat.

Kjøttet som nå blir solgt i Norgesgruppens butikker har vært fryst og tint igjen. Kringlebotn opplever at det blir godt mottatt av forbrukerne.

– Vi har ikke mottatt noen klager på fryst kjøtt hos vårt forbrukersenter, sier hun.

Lammekjøtt er det kjøttet som best tåler å bli fryst, forteller Kringlebotn.

– Det kan ligge halvannet år og holde seg godt.

Eksporterer til utlandet

Lammeforbruket hos nordmenn har ligget stabilt i mange år på mellom fem og seks kilo. Til sammenligning spiser vi gjennomsnittlig 20 kilo kylling hver i løpet av et år.

– Kanskje får nordmenn øynene opp for å spise mer lam. Vi importerer 20 prosent av storfekjøttet vi spiser i løpet av et år. Da kan vi heller redusere den importen og øke lammeforbruket, sier Kringlebotn.

Nortura har også begynt et forsøk med å eksportere norsk lam til utlandet. Først og fremst til Frankrike, men også litt til Dubai.

– Dette er et første forsøk på å se om verden vil ha norsk lammekjøtt. Man må ta en ganske høy pris for at det skal bli lønnsomt, men mange norske superkokker har sagt at norsk lammekjøtt er blant det beste i verden, og vi tror at det er interesse for norske produkter, sier Kringlebotn.