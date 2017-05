Ica selger siste rest i Norge

Tirsdag la den svenske dagligvarekjeden frem sin resultatrapport for første kvartal.

Resultatet endte på 1,1 milliarder svenske kroner. I tillegg kommer 400 millioner svenske kroner, (408,7 millioner kroner), som selskapet tjente på salg av norske eiendommer, skriver Dagens Næringsliv.

Ica har dermed solgt totalt 73 eiendommer i Norge til en verdi på 2,8 milliarder svenske kroner, tilsvarende 2,86 milliarder norske kroner.

– Første kvartal ser omtrent ut som avslutningen på fjoråret, et litt mer avventende marked med svak volumutvikling der en forholdsvis stor andel av salgsøkningen er prisdrevet, skriver toppsjef Per Strömberg i resultatrapporten.

Solgte i Norge

I 2015 forlot Ica-gruppen det norske dagligvaremarkedet, og salget av selskapets siste eiendommer i Norge ble sluttført 1. februar, ifølge opplysninger Dagens Næringsliv har fått fra Ica.

I 2015 la Coop 2,5 milliarder kroner på bordet for å sikre seg den svenske kjedens 550 butikker i Norge. I mars samme år godkjente Konkurransetilsynet oppkjøpet.

− Ica Norge har mange butikker i regioner der Coop ønsker å øke sitt nærvær. Det gjelder for eksempel i det sentrale Østlandsområdet og i Bergensregionen, sa den gang konstituert direktør Geir Inge Stokke i Coop.

Senere samme måned bestemte Coop at Ica- og Rimi-butikkene i Norge skulle gjøres om til butikker i Coop-kjeden. Dermed ble disse butikkene gjort om til enten Coop Extra eller Coop Prix.

Slet i Norge



Bakgrunnen for Icas Norges-exit var et stort underskudd i den norske virksomheten. I 2014 tapte Ica Norge i gjennomsnitt 50 millioner kroner i måneden. Ica Gruppen måtte i mange år gjøre store kapitaltilskudd for å holde virksomheten flytende. At Ica Norge sto på konkursens rand skal ha blitt brukt aktivt som argument overfor Konkurransetilsynet i vurderingen av Coops oppkjøp.