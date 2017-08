Kiwi puster Rema i nakken: – Målet er innenfor rekkevidde

Lavpriskjedene tar et stadig større jafs av dagligvaremarkedet, viser rapporten som analysebyrået Nielsen la frem tirsdag.

67,4 prosent av det totale markedet er det nå lavprisbutikkene som står for, en oppgang fra samme periode i fjor og det høyeste analysebyrået noen gang har målt.

Særlig to kjeder tar et jafs av markedet: Coop Extra og Kiwi.

Innenfor lavprismarkedet er fordelingen mellom kjedene nå slik (tall for første halvår i fjor i parentes):

Rema: 35,1 prosent (37,4 prosent)



Kiwi: 31,3 prosent (30,3 prosent)



Coop Extra: 18,4 prosent (16,6 prosent)



Coop Prix: 7,7 prosent (7,8 prosent)



Coop Obs: 7,6 prosent (7,8 prosent)



Vil vokse videre



– Vanvittig gøy, sier Christian Hoel, kjededirektør for Coop Extra, til E24.

– Extra har blitt en reell utfordrer som konkurrentene ikke har tatt inn over seg. Vi har ikke helt blitt tatt seriøst. Men dette viser at det er på tide å vokne, mener han.

Kjeden har nå 386 butikker over hele landet. Seks av disse har åpnet i løpet av året, og til høsten åpner et titalls nye.

Extra-sjefen mener fremgangen skyldes flere ting.

– Jeg vil først og fremst fremheve at vi har såpass stort utvalg. Vi har et mye bredere sortiment, og det er svært etterspurt. Dessuten er vi blant de billigste, og har ansatte som gjør en fantastisk innsats, både i butikkene og i bedriftsapparatet.

Også Kiwi-sjef Jan Paul Bjørkøy gleder seg over veksten.

– Dette viser at veksten vår fortsetter. Vi vokser på sterke tall i et marked som har litt svak utvikling. Vi er veldig fornøyd med første halvår, sier han.

– Målet om å bli den største aktøren, er innenfor rekkevidde, sier han.

Optimistisk Rema



Samtidig som Kiwi og Coop Extra kan juble over kraftig vekst, faller landets største lavpriskjede Rema 1000 tilbake.

FORNØYD: Kiwi-sjef Jan Paul Bjørkøy.

Kjeden fikk en tøff start på året. Krangel med en rekke leverandører gjorde at mange vente seg bort fra Reitan-familiens flaggskip.

I februar hadde Rema en omsetningsnedgang på hele 3,6 prosent fra samme måned året før.



Men tross en vanskelig start på året, velger man i Rema å se positivt på tilværelsen.

– Nå begynner markedet å normalisere seg, og vi er der vi mener vi bør være på markedsandeler. Etter en krevende start på året, ser vi nå av egne tall for juli at vi er i ferd med å snu utviklingen. Vi etablerer flere butikker enn våre konkurrenter, og er optimistiske med tanke på andre halvår 2017, sier Jan Frode Johansen, administrerende direktør Rema Franchise, i et intervju med VG.

– Hard kamp



Nielsen, som står bak markedstallene, ønsker ikke å kommentere utviklingen til enkeltkjeder, men markedssjef Birgitte Hem Reuter sier følgende om den generelle utviklingen i segmentet:

– Lavprismarkedet vokser, og det har det gjort i mange år. Vi nærmer oss 70 prosent av totalmarkedet, noe som er høyt sammenlignet med bare noen få år siden.

Hun påpeker at konkurransen er beinhard mellom kjedene.

– Det er fokus på pris, og det er flere som ønsker å tilby det folk trenger i det daglige. Sånn jeg oppfatter markedet, er det ikke lett å være lavprisaktør. Det er hard kamp, sier hun til E24.

Gjennomsnittsomsetningen i hver enkelt lavprisbutikk har gått ned med 0,9 prosent hittil i år.